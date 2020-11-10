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Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года
10.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сезон повышенного спроса в 2020 году закончился раньше обычного – активность по поиску
На фоне сокращения спроса общее число свободных для заселения квартир за месяц увеличилось на 8%. В большей степени рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых по сравнению с сентябрем стало сразу на 11% больше.
За месяц существенных изменений в уровне арендных ставок не произошло ни в одном из сегментов.
На конец октября средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 279 (снижение на 0.7 %);
* 2-комнатные квартиры — $ 347 (снижение на 0.6 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 438 (снижение на 0.2 %);
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Спрос на квартиры в аренду продолжает снижаться, однако уступать в цене собственники квартир не спешат.
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