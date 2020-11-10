Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года

Сезон повышенного спроса в 2020 году закончился раньше обычного – активность по поиску съемного жилья в Минске существенно сократилась еще в сентябре, в октябре падение продолжилось (за месяц -3%). Как результат, число заинтересованных в аренде квартир оказалось самым низким для середины осени за последние 4 года.

На фоне сокращения спроса общее число свободных для заселения квартир за месяц увеличилось на 8%. В большей степени рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых по сравнению с сентябрем стало сразу на 11% больше.