ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года

10.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сезон повышенного спроса в 2020 году закончился раньше обычного – активность по поиску съемного жилья в Минске существенно сократилась еще в сентябре, в октябре падение продолжилось (за месяц -3%). Как результат, число заинтересованных в аренде квартир оказалось самым низким для середины осени за последние 4 года.

На фоне сокращения спроса общее число свободных для заселения квартир за месяц увеличилось на 8%. В большей степени рынок пополнился 1-комнатными квартирами, которых по сравнению с сентябрем стало сразу на 11% больше.

Текущий уровень предложения практически в 2 раза выше, чем в октябре прошлого года.

Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года

За месяц существенных изменений в уровне арендных ставок не произошло ни в одном из сегментов.   

На конец октября средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 279 (снижение на 0.7 %);

* 2-комнатные квартиры — $ 347 (снижение на 0.6 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 438 (снижение на 0.2 %);

За 12 месяцев 2- и 3-комнатные квартиры подешевели на 2.8% и 5.6% соответственно. Цены аренды «однушек» по сравнению с октябрем прошлого года практически не изменились.

Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года
Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года

Доходность аренды за месяц не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Спрос упал еще на 3%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за октябрь 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на квартиры в аренду продолжает снижаться, однако уступать в цене собственники квартир не спешат.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава МИД Великобритании прокомментировал высылку британских дипломатов из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика