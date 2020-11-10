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Заметное падение: доллар и евро подешевели во вторник
10.11.2020 14:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Первые торги на этой неделе начались с укрепления белорусского рубля к доллару и ослабления к евро и российскому рублю. Во вторник просела не только американская, но и общеевропейская валюта.
© Sputnik / Михаил Мордасов
По итогам торгов 10 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:
- 1 доллар - 2,5569 рубля,
- 1 евро - 3,0256 рубля,
- 100 российских рублей - 3,3493 белорусского рубля.
Соответственно, со вчерашнего дня, доллар подешевел на 0,78% и потерял 0,0201 рубля, евро просел сразу на 1,18% или 0,0361 рубля. При этом российский рубль вырос на 0,15% или 0,0051 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По итогам торгов американская валюта сбросила больше двух копеек, общеевропейская - больше трех копеек.
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