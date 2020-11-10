Про БелАЭС официально: Выработка электроэнергии приостановлена, радиационной опасности нет

Источник материала: Tut.by

В связи с необходимостью замены оборудования Белорусская АЭС временно перестала производить электроэнергию. Однако это не несет радиационной и ядерной опасности, сообщил ТАСС консультант Госатомнадзора МЧС Беларуси Олег Соболев.



Фото: Василий Семашко, TUT.BY

— БелАЭС проинформировал нас о том, что после испытаний выявлена необходимость замены определенного оборудования, что не влияет на радиационную и ядерную безопасность, — объяснил Олег Соболев российскому изданию. По его словам, речь идет о замене оборудования четвертого класса безопасности, которое даже не стоит в Госатомнадзоре на учете по ядерной безопасности.

В понедельник появилась информация о том, что на первом энергоблоке АЭС была остановлена турбина из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. О прекращении выработки электроэнергии в понедельник сообщало агентство BNS со ссылкой на литовского оператора системы линий электропередачи (ЛЭП) Litgrid.

Минэнерго в понедельник сообщило, что на АЭС продолжается этап энергетического пуска, который предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении. Необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования была выявлена в ходе запланированных испытаний.

Сегодня на БелАЭС подтвердили, что выработка электроэнергии была приостановлена и возобновится после замены определенного оборудования, передает агентство «Интерфакс-Запад».