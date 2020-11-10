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Про БелАЭС официально: Выработка электроэнергии приостановлена, радиационной опасности нет
10.11.2020 14:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с необходимостью замены оборудования Белорусская АЭС временно перестала производить электроэнергию. Однако это не несет радиационной и ядерной опасности, сообщил
— БелАЭС проинформировал нас о том, что после испытаний выявлена необходимость замены определенного оборудования, что не влияет на радиационную и ядерную безопасность, — объяснил Олег Соболев российскому изданию. По его словам, речь идет о замене оборудования четвертого класса безопасности, которое даже не стоит в Госатомнадзоре на учете по ядерной безопасности.
В понедельник
Минэнерго в понедельник сообщило, что на АЭС продолжается этап энергетического пуска, который предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении. Необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования была выявлена в ходе запланированных испытаний.
Сегодня на БелАЭС подтвердили, что выработка электроэнергии была приостановлена и возобновится после замены определенного оборудования,
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Вырабатывать электроэнергию АЭС начнет после замены оборудования
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