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Беларусь стала меньше продавать и меньше покупать

10.11.2020 16:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров с января по сентябрь этого года заметно снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, следует из опубликованных Белстатом данных.

© Sputnik / Варвара Гертье
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Внешнеторговый оборот несколько превысил 43,6 миллиарда долларов США, при этом белорусам удалось продать меньше, чем купили.

Экспорт составил примерно 20 миллиардов долларов, импорт – около 23 миллиардов долларов.

"К уровню января – сентября 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 82,1%, экспорт – 83,6%, импорт – 80,8%", - отметили в комитете.

По итогам января – сентября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 5,3%, импорт – на 11%.

Снизились и средние цены как экспорта, так и импорта.

 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-сентябре в сравнении с тем же периодом предыдущего года снизился почти на 20%.
 
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