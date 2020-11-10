Беларусь стала меньше продавать и меньше покупать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров с января по сентябрь этого года заметно снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, следует из опубликованных Белстатом данных.

Внешнеторговый оборот несколько превысил 43,6 миллиарда долларов США, при этом белорусам удалось продать меньше, чем купили.

Экспорт составил примерно 20 миллиардов долларов, импорт – около 23 миллиардов долларов.

"К уровню января – сентября 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 82,1%, экспорт – 83,6%, импорт – 80,8%", - отметили в комитете.

По итогам января – сентября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 5,3%, импорт – на 11%.

Снизились и средние цены как экспорта, так и импорта.