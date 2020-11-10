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Великобритания в ответ на решение Минска выслала белорусских дипломатов, посол вызван в МИД

10.11.2020 17:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в ответ на решение официального Минска объявить персонами нон-грата британских дипломатов. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и ужасном насилии против белорусского народа. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку дипломатов, — написал глава МИД Британии.

Помимо того, как сообщили TUT.BY в МИД Беларуси, посол Беларуси в Лондоне Максим Ермолович вызван в Министерство иностранных дел Великобритании.

— Сегодня днем белорусского посла Максима Ермоловича вызвали в Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития для ознакомления с решением правительства Великобритании. В ходе этого вызова правительство Соединенного Королевства подтвердило, что единственный путь вперед — это проведение новых выборов и привлечение к ответственности лиц, виновных в насилии в отношении демонстрантов, — говорится в заявлении МИД Великобритании.

Напомним, 9 ноября стало известно, что двое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, объявлены в Беларуси персонами нон грата. По данным правоохранительных органов, на которые ссылается телеканал ОНТ, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси.

«Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Британские дипломаты уже покинули Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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