Мезенцев рассказал, сколько белорусских продуктов поступает в Россию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на открытии выставки рассказал, какой объем поставок продовольствия отправляется на экспорт в РФ.

"Сегодня эта выставка, которая открывает свои двери в 26-й раз, показывает огромный потенциал пищевой промышленности агрокомплекса Беларуси. Очень важно, что аграрный сектор страны ориентирован и на российский рынок. Практически 80 процентов объема поставок продовольствия приходится на Россию", – отметил он.

Мезенцев напомнил, что в конце сентября в Минск приезжали губернаторы шести российских регионов, и каждый из них был принят президентом Беларуси.

"Во время каждого визита шел разговор о взаимоотношениях в аграрном секторе и торговых сетях. В ближайшие 1-3 года будут заметные увеличения объемов продовольственных поставок в эти регионы. Поддержка кооперационных связей будет очевидным фактором в дальнейшем развитии двусторонних отношений", – рассказал глава дипмиссии.

Во время открытия выставки Дмитрий Мезенцев высказался и о вводе в промышленную эксплуатацию БелАЭС.

"Это мощнейший, масштабный итог совместной промышленной энергокооперации", – резюмировал он.

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