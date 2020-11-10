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Мезенцев рассказал, сколько белорусских продуктов поступает в Россию
10.11.2020 17:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на открытии выставки рассказал, какой объем поставок продовольствия отправляется на экспорт в РФ.
© Sputnik / Владимир Смирнов
"Сегодня эта выставка, которая открывает свои двери в 26-й раз, показывает огромный потенциал пищевой промышленности агрокомплекса Беларуси. Очень важно, что аграрный сектор страны ориентирован и на российский рынок. Практически 80 процентов объема поставок продовольствия приходится на Россию", – отметил он.
Мезенцев напомнил, что в конце сентября в Минск приезжали губернаторы шести российских регионов, и каждый из них был принят президентом Беларуси.
"Во время каждого визита шел разговор о взаимоотношениях в аграрном секторе и торговых сетях. В ближайшие 1-3 года будут заметные увеличения объемов продовольственных поставок в эти регионы. Поддержка кооперационных связей будет очевидным фактором в дальнейшем развитии двусторонних отношений", – рассказал глава дипмиссии.
Во время открытия выставки Дмитрий Мезенцев высказался и о вводе в промышленную эксплуатацию БелАЭС.
"Это мощнейший, масштабный итог совместной промышленной энергокооперации", – резюмировал он.
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