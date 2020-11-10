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Бывший защитник Бабарико Александр Пыльченко подал в суд жалобу на лишение его адвокатской лицензии
10.11.2020 18:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юрист Александр Пыльченко подал в суд Московского района Минска жалобу на решение Министерства юстиции о лишении его адвокатской лицензии.
Напомним, 17 октября Минюст лишил
Суть претензий к адвокату — в его комментарии TUT.BY. В
В своей жалобе в суд Пыльченко указал на необоснованность такого решения. Пыльченко считает, что ни квалификационная комиссия, ни Министерство юстиции не указали конкретных высказываний, которые стали предметом такой оценки, и не привели критериев, по которым такие высказывания признаны «дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру». Пыльченко добавил, что законодательство таких критериев не устанавливает.
Кроме того, продолжил юрист, подобная процедура принятия решения о прекращении действия лицензии «подрывает принцип независимости адвокатуры».
— Вопрос квалификации действий адвоката как «дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру» решался не дисциплинарной комиссией коллегии адвокатов, а квалификационной комиссией, созданной при Министерстве юстиции, в которой адвокаты представлены в меньшинстве. Со стороны же адвокатского сообщества претензий ко мне не высказывалось, дисциплинарные производства не возбуждались, — подчеркнул юрист.
По словам Пыльченко, решение Минюста «фактически является наказанием за выражение профессионального мнения», то есть нарушает гарантированное статьей 33 Конституции право на свободное выражение мнений, что, в свою очередь, делает данное решение незаконным.
Пыльченко просит суд признать решение Министерства юстиции неправомерным по вышеизложенным основаниям. В случае удовлетворения поданной жалобы Министерство юстиции обязано будет в трехдневный срок с момента получения решения суда возобновить действие адвокатской лицензии Пыльченко.
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