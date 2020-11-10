ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший защитник Бабарико Александр Пыльченко подал в суд жалобу на лишение его адвокатской лицензии

10.11.2020 18:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Юрист Александр Пыльченко подал в суд Московского района Минска жалобу на решение Министерства юстиции о лишении его адвокатской лицензии.


Александр Пыльченко (в центре). Фото: TUT.BY

Напомним, 17 октября Минюст лишил лицензии защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко.

Суть претензий к адвокату — в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. По заявлению Минюста, Александр Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“».

В своей жалобе в суд Пыльченко указал на необоснованность такого решения. Пыльченко считает, что ни квалификационная комиссия, ни Министерство юстиции не указали конкретных высказываний, которые стали предметом такой оценки, и не привели критериев, по которым такие высказывания признаны «дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру». Пыльченко добавил, что законодательство таких критериев не устанавливает.

Кроме того, продолжил юрист, подобная процедура принятия решения о прекращении действия лицензии «подрывает принцип независимости адвокатуры».

— Вопрос квалификации действий адвоката как «дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру» решался не дисциплинарной комиссией коллегии адвокатов, а квалификационной комиссией, созданной при Министерстве юстиции, в которой адвокаты представлены в меньшинстве. Со стороны же адвокатского сообщества претензий ко мне не высказывалось, дисциплинарные производства не возбуждались, — подчеркнул юрист.

По словам Пыльченко, решение Минюста «фактически является наказанием за выражение профессионального мнения», то есть нарушает гарантированное статьей 33 Конституции право на свободное выражение мнений, что, в свою очередь, делает данное решение незаконным.

Пыльченко просит суд признать решение Министерства юстиции неправомерным по вышеизложенным основаниям. В случае удовлетворения поданной жалобы Министерство юстиции обязано будет в трехдневный срок с момента получения решения суда возобновить действие адвокатской лицензии Пыльченко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минюст лишил лицензии Пыльченко, посчитав, что он «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мезенцев рассказал, сколько белорусских продуктов поступает в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика