Бывший защитник Бабарико Александр Пыльченко подал в суд жалобу на лишение его адвокатской лицензии

Источник материала: Tut.by

Юрист Александр Пыльченко подал в суд Московского района Минска жалобу на решение Министерства юстиции о лишении его адвокатской лицензии.



Александр Пыльченко (в центре). Фото: TUT.BY

Напомним, 17 октября Минюст лишил лицензии защитника Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александра Пыльченко.

Суть претензий к адвокату — в его комментарии TUT.BY. В публикации от 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. По заявлению Минюста , Александр Пыльченко «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“».

В своей жалобе в суд Пыльченко указал на необоснованность такого решения. Пыльченко считает, что ни квалификационная комиссия, ни Министерство юстиции не указали конкретных высказываний, которые стали предметом такой оценки, и не привели критериев, по которым такие высказывания признаны «дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру». Пыльченко добавил, что законодательство таких критериев не устанавливает.

Кроме того, продолжил юрист, подобная процедура принятия решения о прекращении действия лицензии «подрывает принцип независимости адвокатуры».

— Вопрос квалификации действий адвоката как «дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру» решался не дисциплинарной комиссией коллегии адвокатов, а квалификационной комиссией, созданной при Министерстве юстиции, в которой адвокаты представлены в меньшинстве. Со стороны же адвокатского сообщества претензий ко мне не высказывалось, дисциплинарные производства не возбуждались, — подчеркнул юрист.

По словам Пыльченко, решение Минюста «фактически является наказанием за выражение профессионального мнения», то есть нарушает гарантированное статьей 33 Конституции право на свободное выражение мнений, что, в свою очередь, делает данное решение незаконным.

Пыльченко просит суд признать решение Министерства юстиции неправомерным по вышеизложенным основаниям. В случае удовлетворения поданной жалобы Министерство юстиции обязано будет в трехдневный срок с момента получения решения суда возобновить действие адвокатской лицензии Пыльченко.