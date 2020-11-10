ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инфляция в Беларуси за десять месяцев составила 5,3%

10.11.2020 18:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Инфляция в Беларуси за январь-октябрь текущего года составила 5,4%, сообщил во вторник Национальный статистический комитет республики (Белстат).

© Sputnik / Руслан Кривобок
Белстат обнародовал данные по инфляции в Беларуси

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года составил 100,6%, с декабрем 2019 года – 105,4%", – говорится в сообщении.

В том числе, как следует из данных Белстата, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 3,5% по сравнению с декабрем 2019-го, на непродовольственные – увеличились на 0,9% и на 7,3%, на услуги – на 0,3% и на 6% соответственно.

По данным Белстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 101,4%, с декабрем 2019 года – 105%.

По информации ведомства, базовый индекс потребительских цен, исключающий их изменение на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов сезонного и административного характера, в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,9%, с декабрем 2019-го – 105,9%.

Инфляция в республике в 2019 году составила 4,7% при задаче ее удержания на уровне не выше 5%, в 2018-м – 5,6%, в 2017-м – 4,6%. В текущем году власти страны планировали сдержать ее в рамках 5%, однако в августе Национальный банк заявил, что прогнозирует годовую инфляцию в пределах 5–5,3%.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе в Национальном банке республики заявляли, что годовая инфляция в стране сложится на уровне 5–5,3%.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бывший защитник Бабарико Александр Пыльченко подал в суд жалобу на лишение его адвокатской лицензии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика