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Инфляция в Беларуси за десять месяцев составила 5,3%
10.11.2020 18:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Инфляция в Беларуси за январь-октябрь текущего года составила 5,4%, сообщил во вторник Национальный статистический комитет республики (Белстат).
© Sputnik / Руслан Кривобок
"Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года составил 100,6%, с декабрем 2019 года – 105,4%", – говорится в сообщении.
В том числе, как следует из данных Белстата, цены на продовольственные товары в октябре выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 3,5% по сравнению с декабрем 2019-го, на непродовольственные – увеличились на 0,9% и на 7,3%, на услуги – на 0,3% и на 6% соответственно.
По данным Белстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2020 года по сравнению с августом 2020 года составил 101,4%, с декабрем 2019 года – 105%.
По информации ведомства, базовый индекс потребительских цен, исключающий их изменение на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов сезонного и административного характера, в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,9%, с декабрем 2019-го – 105,9%.
Инфляция в республике в 2019 году составила 4,7% при задаче ее удержания на уровне не выше 5%, в 2018-м – 5,6%, в 2017-м – 4,6%. В текущем году власти страны планировали сдержать ее в рамках 5%, однако в августе Национальный банк заявил, что прогнозирует годовую инфляцию в пределах 5–5,3%.
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В августе в Национальном банке республики заявляли, что годовая инфляция в стране сложится на уровне 5–5,3%.
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