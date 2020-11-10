ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Только через мой труп». Лукашенко заявил, что не позволит сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы

10.11.2020 21:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в разговоре с главой профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой затронул тему сферы военной безопасности. Об этом сообщает его пресс-служба.


Фото: Reuters

— Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая, — заявил он.

— Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать, — отметил Лукашенко.

Напомним, 9 ноября президент Польши Анджей Дуда подписал польско-американский договор о расширении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами. Согласно документу, в Познани на стационарной основе уже в ноябре этого года начнет базироваться V корпус армии США — командная структура в составе войск США в Европе: «Это часть подготовки Польшей вместе с США базы для принятия в случае необходимости нескольких десятков тысяч американских солдат».

В V корпусе армии США в Познани будут работать около 200 американских солдат. Командование корпуса будет находиться в тесном контакте с польской армией, чтобы создать потенциал для возможной переброски крупных вооруженных сил в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно упрекал Польшу в том, что она хочет «отсечь Гродненскую область», а также в управлении акциями протеста в Беларуси. Были у него претензии и к Литве.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко в разговоре с главой профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой затронул тему сферы военной безопасности.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Инфляция в Беларуси за десять месяцев составила 5,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus
10.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика