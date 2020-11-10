«Только через мой труп». Лукашенко заявил, что не позволит сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в разговоре с главой профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой затронул тему сферы военной безопасности. Об этом сообщает его пресс-служба.



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— Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая, — заявил он.

— Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать, — отметил Лукашенко.

Напомним, 9 ноября президент Польши Анджей Дуда подписал польско-американский договор о расширении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами. Согласно документу, в Познани на стационарной основе уже в ноябре этого года начнет базироваться V корпус армии США — командная структура в составе войск США в Европе: «Это часть подготовки Польшей вместе с США базы для принятия в случае необходимости нескольких десятков тысяч американских солдат».

В V корпусе армии США в Познани будут работать около 200 американских солдат. Командование корпуса будет находиться в тесном контакте с польской армией, чтобы создать потенциал для возможной переброски крупных вооруженных сил в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно упрекал Польшу в том, что она хочет «отсечь Гродненскую область» , а также в управлении акциями протеста в Беларуси. Были у него претензии и к Литве.