|
«Только через мой труп». Лукашенко заявил, что не позволит сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы
10.11.2020 21:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в разговоре с главой профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой затронул тему сферы военной безопасности. Об этом
— Вы же вчера услышали, это тоже очень важно: Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки (не из Германии в Польшу) новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно из этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая, — заявил он.
— Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать, — отметил Лукашенко.
Напомним, 9 ноября президент Польши Анджей Дуда
В V корпусе армии США в Познани будут работать около 200 американских солдат. Командование корпуса будет находиться в тесном контакте с польской армией, чтобы создать потенциал для возможной переброски крупных вооруженных сил в Польшу и другие страны восточного фланга НАТО.
Ранее Александр Лукашенко неоднократно упрекал Польшу в том, что она хочет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Только через мой труп». Лукашенко заявил, что не позволит сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы
Александр Лукашенко в разговоре с главой профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой затронул тему сферы военной безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)