«Еще раз показывает незащищенность граждан перед произволом». Суд отклонил жалобы по делу адвоката Казак

Источник материала: Tut.by

Минский городской суд рассмотрел жалобы защитников адвоката Людмилы Казак на постановление суда Октябрьского района Минска, которым она была привлечена к административной ответственности по статье 23.4 КоАП и наказана штрафом. Жалобы оставлены без удовлетворения, постановление районного суда вступило в законную силу, рассказал TUT.BY адвокат Казак Виктор Мацкевич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, а также проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании.

— В Минском городском суде мы обосновали, что задержание, как написано в протоколе, «по подозрению в административном правонарушении по ст. 23.34» было неправомерным. Не говоря уже о том, что был нарушен сам порядок задержания и права Казак и что в ПИКоАП нет такого основания задержания, как «подозрение в совершении административного правонарушения», Казак была задержана явно незаконно, поскольку никаких доказательств «подозрения» по ст. 23.34 никогда представлено не было. Поэтому нет ни одного основания говорить о законности действий сотрудников милиции по ее задержанию и, соответственно, о неповиновении их якобы законным требованиям, — говорит Виктор Мацкевич.

Адвокат отмечает, что и сам факт неповиновения нельзя признать доказанным, так как о нем свидетельствовали неизвестные люди под вымышленными именами и со скрытыми лицами, представленные как сотрудники милиции, чьи показания нельзя проверить.

— И ничем не оправдано доверие суда к пояснениям тех, кто при задержании Казак сами нарушили закон. Поэтому мы указывали, что привлечение к административной ответственности Людмилы Казак незаконно, а постановление суда первой инстанции должно быть отменено с прекращением дела, — говорит адвокат.

В суд было представлено письменное заявление, подписанное более 50 белорусскими адвокатами , которые разделяют позицию защиты о произвольности задержания Людмилы Казак и вывод о том, что факты дела говорят о преследовании Людмилы Казак за профессиональную деятельность.

Кроме того, Минская городская коллегия письменно обратилась к суду с мнением о недоказанности совершения Казак административного правонарушения и просьбой уделить должное внимание доводам жалоб защиты и Казак. Суду также было представлено обращение Совета адвокатур и адвокатских сообществ Европы, объединяющего более 1 миллиона европейских адвокатов, в котором профессиональная ассоциация выражает озабоченность задержанием и судебным преследованием Людмилы Казак и призывает власти прекратить преследование адвоката.

— Как мы видим, ни наши бесспорные, на мой взгляд, аргументы, ни профессиональное мнение объединений адвокатов не повлияли на решение Мингорсуда. Несмотря на то, что в последние месяцы практика по административным делам такова, что мы, адвокаты, уже мало чему удивляемся, данная ситуация потрясла. Вне всяких комментариев оставлю судебное постановление, которым беспричинное задержание, фактически похищение адвоката Людмилы Казак в период исполнения ею своих профессиональных обязанностей признано законным, а на нее еще и возложена ответственность за неповиновение этим действиям. Этот прецедент еще раз показывает незащищенность граждан перед произволом, а неправомерные, как мы обосновали, задержание и привлечение к ответственности адвоката Людмилы Казак, которая осуществляет защиту Марии Колесниковой, не оставляют иного вывода, чем то, что это является преследованием в связи с профессиональной деятельностью, — считает Мацкевич.

Постановление Минского городского суда адвокаты будут обжаловать в вышестоящую судебную инстанцию.