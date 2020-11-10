Селиверстов рассказал, сколько недополучит бюджет Беларуси

Глава Минфина сообщил о доходах в стране: белорусский бюджет недополучит 3 млрд рублей. В числе главных причин – пандемия и перебои с поставками нефти.

Такую информацию озвучил журналистам министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов 10 ноября перед заседанием Совета министров, передает БЕЛТА.

«В целом по году мы видим, что недопоступит около 2,5-3 млрд рублей доходов», - сказал он.

По словам министра, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия. Кроме того, в первом квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, поэтому снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.

Министр финансов отметил, что «дыру» в бюджете будут пытаться как-то ликвидировать. Например, лучше ситуация с поступлением таможенных пошлин от продажи калийных удобрений. «Срывов не будет», - пообещал Селиверстов.

Ситуация в Беларуси

Напомним, в стране наблюдается политический и экономический кризис на фоне пандемии и протестных акций граждан Беларуси.

Еще в конце августа белорусские банки приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. После выборов эксперты констатировали : в стране подорвано доверие к государственным институтам, к которым относится и банковская система.

По итогам девяти месяцев этого года ВВП стал меньше на 1,3%, чем за такой же прошлогодний период. На сегодня общий госдолг Беларуси увеличился на 12,1 млрд рублей и составляет 56,9 млрд рублей.

Золотовалютные резервы страны в сентябре сократились и упали до уровня, который, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, является пороговым, после рекордного снижения в августе на 1 399,6 млн долларов, что составило 15,8%.

В начале октября резко взлетели ставки по кредитам (до 30-40% годовых) и депозитам (до 22-23%). В октябре белорусское правительство заплатило по долгам около 222 миллионов долларов.

Отмечалось, что если в экономике ничего не изменится, то возникнет проблема недофинансирования. Предприятия не смогут брать кредиты на развитие производства, закрытие кассовых разрывов, а в итоге люди вообще перестанут получать зарплаты.

Нацбанк решил не снижать ставку рефинансирования. В сентябре в Беларуси наблюдался резкий скачок инфляции. В регуляторе заявили, что в стране наблюдается рост девальвационных и инфляционных ожиданий.