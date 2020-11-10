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Селиверстов рассказал, сколько недополучит бюджет Беларуси
11.11.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Минфина сообщил о доходах в стране: белорусский бюджет недополучит 3 млрд рублей. В числе главных причин – пандемия и перебои с поставками нефти.
Такую информацию озвучил журналистам министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов 10 ноября перед заседанием Совета министров,
«В целом по году мы видим, что недопоступит около 2,5-3 млрд рублей доходов», - сказал он.
По словам министра, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия. Кроме того, в первом квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, поэтому снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов.
Министр финансов отметил, что «дыру» в бюджете будут пытаться как-то ликвидировать. Например, лучше ситуация с поступлением таможенных пошлин от продажи калийных удобрений. «Срывов не будет», - пообещал Селиверстов.
Ситуация в Беларуси
Напомним, в стране наблюдается политический и экономический кризис на фоне пандемии и протестных акций граждан Беларуси.
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Отмечалось, что если в экономике ничего не изменится, то возникнет проблема недофинансирования. Предприятия не смогут брать кредиты на развитие производства, закрытие кассовых разрывов, а в итоге люди вообще перестанут получать зарплаты.
Нацбанк
При этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с Александром Лукашенко 2 ноября
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Глава Минфина сообщил о доходах в стране: белорусский бюджет недополучит 3 млрд рублей. В числе главных причин – пандемия и перебои с поставками нефти.
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