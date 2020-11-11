Пора запасаться валютой? Какие курсы установили банки в середине недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Банки Минска утром в среду предлагают доллар по курсу от 2,56 рубля, евро - от 3,026 рубля, российский рубль - от 3,35 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник доллар и евро существенно подешевели, российский рубль немного прибавил. В начале торгов в середине недели наблюдается такая же тенденция. Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра в понедельник начали устанавливать обновленные курсы валют.

Купить доллар по самому выгодному курсу в 2,56 рубля можно в среду утром в "Альфа-Банке" и "РРБ-Банке". Курс в 2,562 рубля установил "БСБ Банк", "Банк Решение" и Паритетбанк" - в 2,564 рубля. В других столичных банках предлагают американскую валюту по курсу от 2,565 до 2,6 рубля.

Самый низкий курс евро - в 3,026 рубля - в среду утром установлен в "Альфа-Банке". В "Банке Решение", "БСБ Банке" и банке "Дабрабыт" евро реализуют по курсу 3,027 рубля, в "РРБ-Банке", "МТБанке" и "СтатусБанке" - по 3,03 рубля. В остальных обменниках Минска курс общеевропейской валюты колеблется от 3,032 до 3,1 рубля.

Российский рубль по лучшему курсу в 3,35 белорусского рубля за сотню продают в среду в некоторых отделениях "БСБ Банка", банка "Дабрабыт" и "МТБанка". В "Паритетбанке" российский рубль можно купить по 3,356 рубля, в Беларусбанке, "Банке Решение", "РРБ-Банке", "Технобанке", "ТК Банке", "Абсолютбанке", "ВТБ Банке" и "СтатусБанке" - по 3,36 рубля. Российскую валюту банки также реализуют по курсу от 3,365 до 3,42 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.