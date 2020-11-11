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Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

11.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Беларуси продолжаются поиски новых хозяев для старинных шляхетских усадеб, которые сегодня пребывают в запустении. Так, в ноябре-декабре на торги будут выставлены сразу три уникальных исторических объекта. На аукционы Госкомитета по имуществу попали усадебный дом Рудницких в Витебской области, усадьба Сципионов и дворец Радзивилов в Гродненской области.

Усадьба Сципионов на границе с Литвой

(Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский с/с, аг. Вороновка, ул. Школьная, 5/2)

Стоимость – 16 тысяч рублей.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

На окраине городского поселка Вороново, в окружении парка и пятиэтажек, притаилась усадьба Сципионов, построенная в начале XX века. За более чем столетнюю историю одноэтажное здание площадью 474 «квадрата» успело побывать и панским домом, и школой-интернатом, и местным музеем. К сожалению, сегодня уникальная постройка, пережившая революцию и несколько войн, пустует.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?
Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

Новый собственник сможет изменить целевое назначение объекта и использовать земельный участок для размещения торгового центра, магазина, ресторана, кафе, предприятия быстрого питания, спортивного или медицинского центра.

Дата проведения аукциона – 30 ноября.

Дворец Радзивиллов в Дятлово

(Гродненская область, Дятловский район, г. Дятлово, ул. Победы, д. 2А)

Стоимость – 154 тысячи рублей.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

Не стоит думать, что наследие Радзивиллов – это исключительно Несвиж. На самом деле, богатейший род ВКЛ имел очень много недвижимости по всей Беларуси. К примеру, именно этому известному роду принадлежал шикарный дворец в городке Дятлово.

Новый дом здесь, на месте сожженного шведами деревянного замка, в 1751 году заложил Николай Радзивилл. Первоначально усадьба в Дятлово представляла собой комплекс построек в окружении пейзажного парка на берегу реки. Здесь были и башенки, и павильоны, и мостики, и скульптуры. Однако с годами внешний облик дворца Радзивиллов и его окружения сильно упростился – многие элементы постройки были утеряны.

В конце XVIII века дворец и пейзажный парк переходят к роду Солтанов, а еще через несколько десятилетий из-за участия владельцев в восстании 1831 года усадьбу конфискуют российские власти. В разное время в здании размещались казарма, школа, больница. Ну а в 1938 году в кирпичном двухэтажном строении открылась городская стоматология. Представьте себе, что зубы здесь лечили аж до 2010 года!

Сегодня историческое здание ищет нового хозяина. Постройка хоть и требует ремонта, но находится в удовлетворительном состоянии. Здесь есть отопление, электричество, вода и канализация. Неподалеку располагается районная больница.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?
Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

Новый собственник сможет изменить целевое назначение земельного участка и использовать здание площадью 1527 «квадратов» для размещения делового, учебного, лечебного, спортивного или другого объекта.

Дата проведения аукциона – 2 декабря.

Усадьба в стиле классицизма недалеко от Браславских озер

(Витебская область, Миорский район, Перебродский с/с, д. Осада Дедино)

Стоимость – 27 рублей.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

История этой усадьбы в Витебской области начинается в 1810 году. Именно тогда по заказу Александра Рудницкого в деревне Дедино начинается строительство усадебного комплекса, проект для которого разработал архитектор Витковский. Новое имение, включавшее в себя каменный дом и пейзажный парк, дворянский судья Рудницкий получил только через 10 лет.

Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?
Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?
Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?
Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

Дворец принадлежал Рудницким до 1930-х годов. Последний собственник имения Зигмунд Рудницкий, известный своим разгульным образом жизни, продал дворец представителям рода Вишневецких, однако в 1939 году родственники Рудницкого выкупили комплекс обратно.

Во время войны, когда деревня была оккупирована немцами, Зигмунд Рудницкий вернулся в Дедино и был назначен старостой. Правда, командовать односельчанами у него не получилось: из-за мягкого отношения к людям Зигмунд был расстрелян.

После войны в усадьбе размещался центр колхоза «Ленинский путь». В постсоветские годы здание опустело и превратилось в «заброшку».

Попытки реализовать неиспользуемый объект «Витебскоблимущество» предпринимает с 2010 года. Новый аукцион назначен на декабрь. В этот раз постройку предложат желающим за одну базовую величину.

Площадь бывшего дворца Рудницких составляет 772 «квадрата». После реконструкции здание можно использовать для размещения гостиницы, кафе, объектов здравоохранения, образования, туризма, культурно-просветительского и спортивного назначения.

Дата аукциона – 14 декабря.

ФотоMeridian28.com, PlanetaBelarus.by, Yandex.ru.

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Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси продолжаются поиски новых хозяев для старинных шляхетских усадеб, которые сегодня пребывают в запустении. Так, в ноябре-декабре на торги будут...
 
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