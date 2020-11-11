Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?

Не стоит думать, что наследие Радзивиллов – это исключительно Несвиж. На самом деле, богатейший род ВКЛ имел очень много недвижимости по всей Беларуси. К примеру, именно этому известному роду принадлежал шикарный дворец в городке Дятлово.

Новый дом здесь, на месте сожженного шведами деревянного замка, в 1751 году заложил Николай Радзивилл. Первоначально усадьба в Дятлово представляла собой комплекс построек в окружении пейзажного парка на берегу реки. Здесь были и башенки, и павильоны, и мостики, и скульптуры. Однако с годами внешний облик дворца Радзивиллов и его окружения сильно упростился – многие элементы постройки были утеряны.

В конце XVIII века дворец и пейзажный парк переходят к роду Солтанов, а еще через несколько десятилетий из-за участия владельцев в восстании 1831 года усадьбу конфискуют российские власти. В разное время в здании размещались казарма, школа, больница. Ну а в 1938 году в кирпичном двухэтажном строении открылась городская стоматология. Представьте себе, что зубы здесь лечили аж до 2010 года!

Сегодня историческое здание ищет нового хозяина. Постройка хоть и требует ремонта, но находится в удовлетворительном состоянии. Здесь есть отопление, электричество, вода и канализация. Неподалеку располагается районная больница.