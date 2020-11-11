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Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?
11.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Беларуси продолжаются поиски новых хозяев для старинных шляхетских усадеб, которые сегодня пребывают в запустении. Так, в ноябре-декабре на торги будут выставлены сразу три уникальных исторических объекта. На аукционы Госкомитета по имуществу попали усадебный дом Рудницких в Витебской области, усадьба Сципионов и дворец Радзивилов в Гродненской области.
На окраине городского поселка Вороново, в окружении парка и пятиэтажек, притаилась усадьба Сципионов, построенная в начале XX века. За более чем столетнюю историю одноэтажное здание площадью 474 «квадрата» успело побывать и панским домом, и школой-интернатом, и местным музеем. К сожалению, сегодня уникальная постройка, пережившая революцию и несколько войн, пустует.
Новый собственник сможет изменить целевое назначение объекта и использовать земельный участок для размещения торгового центра, магазина, ресторана, кафе, предприятия быстрого питания, спортивного или медицинского центра.
Дата проведения аукциона – 30 ноября.
Не стоит думать, что наследие Радзивиллов – это исключительно Несвиж. На самом деле, богатейший род ВКЛ имел очень много недвижимости по всей Беларуси. К примеру, именно этому известному роду принадлежал шикарный дворец в городке Дятлово.
Новый дом здесь, на месте сожженного шведами деревянного замка, в 1751 году заложил Николай Радзивилл. Первоначально усадьба в Дятлово представляла собой комплекс построек в окружении пейзажного парка на берегу реки. Здесь были и башенки, и павильоны, и мостики, и скульптуры. Однако с годами внешний облик дворца Радзивиллов и его окружения сильно упростился – многие элементы постройки были утеряны.
В конце XVIII века дворец и пейзажный парк переходят к роду Солтанов, а еще через несколько десятилетий из-за участия владельцев в восстании 1831 года усадьбу конфискуют российские власти. В разное время в здании размещались казарма, школа, больница. Ну а в 1938 году в кирпичном двухэтажном строении открылась городская стоматология. Представьте себе, что зубы здесь лечили аж до 2010 года!
Сегодня историческое здание ищет нового хозяина. Постройка хоть и требует ремонта, но находится в удовлетворительном состоянии. Здесь есть отопление, электричество, вода и канализация. Неподалеку располагается районная больница.
Новый собственник сможет изменить целевое назначение земельного участка и использовать здание площадью 1527 «квадратов» для размещения делового, учебного, лечебного, спортивного или другого объекта.
Дата проведения аукциона – 2 декабря.
История этой усадьбы в Витебской области начинается в 1810 году. Именно тогда по заказу Александра Рудницкого в деревне Дедино начинается строительство усадебного комплекса, проект для которого разработал архитектор Витковский. Новое имение, включавшее в себя каменный дом и пейзажный парк, дворянский судья Рудницкий получил только через 10 лет.
Дворец принадлежал Рудницким до 1930-х годов. Последний собственник имения Зигмунд Рудницкий, известный своим разгульным образом жизни, продал дворец представителям рода Вишневецких, однако в 1939 году родственники Рудницкого выкупили комплекс обратно.
Во время войны, когда деревня была оккупирована немцами, Зигмунд Рудницкий вернулся в Дедино и был назначен старостой. Правда, командовать односельчанами у него не получилось: из-за мягкого отношения к людям Зигмунд был расстрелян.
После войны в усадьбе размещался центр колхоза «Ленинский путь». В постсоветские годы здание опустело и превратилось в «заброшку».
Попытки реализовать неиспользуемый объект «Витебскоблимущество» предпринимает с 2010 года. Новый аукцион назначен на декабрь. В этот раз постройку предложат желающим за одну базовую величину.
Площадь бывшего дворца Рудницких составляет 772 «квадрата». После реконструкции здание можно использовать для размещения гостиницы, кафе, объектов здравоохранения, образования, туризма, культурно-просветительского и спортивного назначения.
Дата аукциона – 14 декабря.
Фото: Meridian28.com, PlanetaBelarus.by, Yandex.ru.
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Дворец Радзивиллов ищет покупателя. Какие еще белорусские усадьбы можно приобрести на аукционах прямо сейчас?
В Беларуси продолжаются поиски новых хозяев для старинных шляхетских усадеб, которые сегодня пребывают в запустении. Так, в ноябре-декабре на торги будут...
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