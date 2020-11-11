Ставка рефинансирования в Беларуси остается на уровне 7,75% годовых

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Ставка рефинансирования в Беларуси сохраняется на уровне 7,75% годовых, об этом сообщили в Национальном банке республики.

"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне", – рассказали в пресс-службе регулятора.

Решение не менять ставку рефинансирования правление Нацбанка приняло по итогам заседания по денежно-кредитной политике, которое прошло 11 ноября. Очередное заседание запланировано лишь на 12 февраля 2021 года.

Напомним, до уровня 7,75% годовых ставка была снижена с 1 июля текущего года. Тогда регулятор отметил, что причиной такого решения стало то, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

Вместе с тем, еще летом Евразийский банк развития прогнозировал снижение ставки рефинансирования Нацбанком Беларуси до 7% до конца года. Такой прогноз был сделан в ежемесячном обзоре макроэкономик стран – участниц ЕАБР.

Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим банкам. Снижение этого показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению.

Читайте также:

Белорусы с начала года купили на 1,6 миллиарда долларов больше, чем продали

Золотовалютные резервы Беларуси едва заметно выросли

В Беларуси расширяют возможности использования электронных денег