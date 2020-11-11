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Воскресенский зарегистрировал «Круглый стол демократических сил», офис будет в штабе Бабарико

11.11.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Воскресенский, который два месяца провел в изоляторе по обвинению в участии в массовых беспорядках, а потом вышел на свободу в качестве человека, которому поручено заниматься разработкой проекта новой Конституции и освобождением других политзаключенных, заявил о регистрации нового учреждения — «Круглого стола демократических сил».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Озвучил это Воскресенский в передаче на телеканале ОНТ, анонс которой в соцсетях показали утром 11 ноября.

— Органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» в качестве оператора национального диалога от оппозиции. В ближайшее время команда круглого стола демократических сил представит регламент и его концепцию. Речь идет уже буквально о нескольких днях. Второй очень важный момент: руководители так называемого Координационного совета от оппозиции вступили в контакт с нашей командой, с командой «Круглого стола демократических сил» и уже выслали десятки, десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права, — заявил Юрий Воскресенский.

В Координационном совете слова Воскресенского опровергли.

— Координационный совет не ведет диалог с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства, — заявили там.

Интересно, что, согласно данным сайта kartoteka.by, информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» было зарегистрировано 29 октября. Располагаться учреждение будет по адресу ул. Веры Хоружей, 25/1, помещение 6 — именно в этом помещении находился штаб Виктора Бабарико. Сдавала это помещение команде Бабарико компания «Белтяжмаш», владелец которой, Игорь Онищенко, позавчера вышел на свободу.

TUT.BY обратился к Юрию Воскресенскому за комментарием по поводу «Круглого стола», офиса Бабарико и связано ли с этим освобождение Онищенко. Комментарий будет опубликован, как только Воскресенский его предоставит.

 
 
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Информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» было зарегистрировано 29 октября. Располагаться учреждение будет по адресу ул. Веры...
 
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