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Воскресенский зарегистрировал «Круглый стол демократических сил», офис будет в штабе Бабарико
11.11.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юрий Воскресенский, который два месяца
Озвучил это Воскресенский в передаче на телеканале
— Органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» в качестве оператора национального диалога от оппозиции. В ближайшее время команда круглого стола демократических сил представит регламент и его концепцию. Речь идет уже буквально о нескольких днях. Второй очень важный момент: руководители так называемого Координационного совета от оппозиции вступили в контакт с нашей командой, с командой «Круглого стола демократических сил» и уже выслали десятки, десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права, — заявил Юрий Воскресенский.
В Координационном совете слова Воскресенского опровергли.
— Координационный совет не ведет диалог с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства, — заявили там.
Интересно, что, согласно данным сайта
TUT.BY обратился к Юрию Воскресенскому за комментарием по поводу «Круглого стола», офиса Бабарико и связано ли с этим освобождение Онищенко. Комментарий будет опубликован, как только Воскресенский его предоставит.
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Информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил» было зарегистрировано 29 октября. Располагаться учреждение будет по адресу ул. Веры...
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