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Кочанова и Андрейченко прокомментировали принятую Бундестагом резолюцию по ситуации в Беларуси
11.11.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сделали совместное заявление в ответ на резолюцию депутатов Бундестага по Беларуси. Кочанова и Андрейченко заявили, что принятие резолюции белорусская сторона рассматривает как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.
«Итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране», — сказано в заявлении, которое
Кочанова и Андрейченко считают, что своей резолюцией Бундестаг «перечеркивает достигнутый прогресс в белорусско-германских отношениях и идет на поводу конъюнктурных интересов отдельных политиков, которые пытаются заработать политический капитал на образе „борцов за демократию в Беларуси“, не обращая внимания при этом на жесткие репрессивные действия правоохранительных органов в собственной стране».
«Полное недоумение вызывает поддержка немецкими парламентариями экстремистских телеграм-каналов, открыто призывающих к террористической деятельности в Беларуси, которая, как известно, больше других стран пострадала от террора на ее территории
Белорусская сторона рассчитывает, что у немецких партнеров «возобладают политическая мудрость и здравомыслие объективно оценить ситуацию в Беларуси». Белорусские власти надеются на продолжение взаимодействия на основе взаимного уважения, конструктивного диалога и учета интересов сторон.
4 ноября парламент Германии
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Кочанова и Андрейченко заявили, что принятие резолюции белорусская сторона рассматривает как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.
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