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Кочанова и Андрейченко прокомментировали принятую Бундестагом резолюцию по ситуации в Беларуси

11.11.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко сделали совместное заявление в ответ на резолюцию депутатов Бундестага по Беларуси. Кочанова и Андрейченко заявили, что принятие резолюции белорусская сторона рассматривает как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«Итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране», — сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте Палаты представителей.

Кочанова и Андрейченко считают, что своей резолюцией Бундестаг «перечеркивает достигнутый прогресс в белорусско-германских отношениях и идет на поводу конъюнктурных интересов отдельных политиков, которые пытаются заработать политический капитал на образе „борцов за демократию в Беларуси“, не обращая внимания при этом на жесткие репрессивные действия правоохранительных органов в собственной стране».

«Полное недоумение вызывает поддержка немецкими парламентариями экстремистских телеграм-каналов, открыто призывающих к террористической деятельности в Беларуси, которая, как известно, больше других стран пострадала от террора на ее территории
во время Второй мировой войны», — заявили они и призвали депутатов Бундестага «сохранять историческую память и проявлять сдержанность в попытках выступить в роли учителя».

Белорусская сторона рассчитывает, что у немецких партнеров «возобладают политическая мудрость и здравомыслие объективно оценить ситуацию в Беларуси». Белорусские власти надеются на продолжение взаимодействия на основе взаимного уважения, конструктивного диалога и учета интересов сторон.

4 ноября парламент Германии принял резолюцию с призывом освободить всех белорусских политзаключенных и провести в стране повторные выборы президента. Бундестаг призвал правительство страны поддержать гражданское общество в Беларуси. В документе сказано, что Бундестаг не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси, осуждает действия властей при подавлении протестов. Резолюция носит рекомендательный характер.

 
 
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Кочанова и Андрейченко заявили, что принятие резолюции белорусская сторона рассматривает как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.
 
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