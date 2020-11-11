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Нацбанк сохраняет ставку рефинансирования на прежнем уровне
11.11.2020 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне, говорится в пресс-релизе Нацбанка.
То есть ставка остается на уровне 7,75% годовых.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года.
Текст заявления председателя правления Нацбанка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован в 15.00.
Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.
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То есть ставка остается на уровне 7,75% годовых.
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