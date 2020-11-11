Нацбанк сохраняет ставку рефинансирования на прежнем уровне

Источник материала: Tut.by

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне, говорится в пресс-релизе Нацбанка.

То есть ставка остается на уровне 7,75% годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года.

Текст заявления председателя правления Нацбанка по итогам состоявшегося заседания будет опубликован в 15.00.

Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.