Свежие курсы валют: доллар и евро продолжили дешеветь в середине недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Доллар и евро снова подешевели, российский рубль подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Торги в середине недели начались с дальнейшего укрепления белорусского рубля к доллару и евро и ослабления к российскому рублю. По их результатам ситуация не изменилась.

По итогам торгов 11 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар – 2,5551 рубля,

1 евро – 3,0184 рубля,

100 российских рублей – 3,3546 белорусского рубля.

Со вторника курс доллара уменьшился еще на 0,07%, или 0,0018 рубля, евро просел на 0,24%, или 0,0072 рубля. При этом российский рубль на торгах в среду подорожал на 0,16% и прибавил 0,0053 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.