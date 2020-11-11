Огурцы и красная икра: что больше всего подорожало в Беларуси в октябре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Больше всего выросли цены в Беларуси в октябре текущего года на свежие огурцы, красную икру и помидоры, такие данные опубликовал Национальный статистический комитет.

По информации Белстата, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в октябре на 0,62%.Огурцы за месяц подорожали сразу на 52,18%, помидоры - на 7,8%, икра лососевых - на 7,35%. Также выросли цены на 6,89% на растительное масло, не считая оливкового.

При этом на некоторые продукты цены снизились. Так, дешевле на 14,94% стали яблоки и цитрусовые, на 13,89% - морковь, на 11,25% - груши, на 9,41% - лук. В целом овощи подорожали на 6,83%, в то же время фрукты подешевели на 7,65%.

Цены на табачные изделия увеличились на 0,06%, алкогольные напитки стали дороже на 0,03%. Пообедать в столовой стало дороже на 0,99%. В ресторанах и кафе стоимость блюд подняли на 0,51%, в заведениях, где продается фастфуд, - на 0,47%.

В октябре текущего года также увеличилась стоимость непродовольственных товаров на 0,9%. Больше всего подорожала одежда - на 1,88%. Цена на лекарства выросла на 1,73%, на электротовары - на 0,86%, на стройматериалы - на 0,83%, на ювелирные изделия - на 0,55%. В то же время обувь подешевела на 2,41%, а мебель - на 0,21%.

Кроме товаров в Беларуси подорожали и услуги - в среднем на 0,25%. Например, услуги по ремонту холодильников оценивались в октябре выше на 4,1%, туристические услуги - на 3,12%. Больше всего подешевели билеты в цирк - сразу на 25,22%.

Также в Белстате сообщили, что уровень инфляции в Беларуси в октябре составил 0,6%.

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