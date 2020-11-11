МИД Литвы направил Беларуси ноту из-за инцидента на АЭС

Источник материала: Tut.by

Министерством иностранных дел Литвы была передана нота МИД Беларуси о предоставлении официальной информации об инциденте при пуске энергии на БелАЭС, сообщает внешнеполитическое ведомство.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В МИД отмечают, что Литве и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной и фактической информацией о ситуации на Белорусской АЭС.

— Поэтому от Беларуси требуется незамедлительный ответ относительно инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечение ядерной безопасности, — говорится в заявлении МИД Литвы.

В ноте также отмечается важность обеспечения культуры безопасности на АЭС в Беларуси и повторяется призыв к Беларуси приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут полностью выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности, экологические требования и рекомендации процесса стресс-тестирования.

Напомним, БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября Александром Лукашенко. А уже 9 ноября появилась информация о том, что на первом энергоблоке АЭС была остановлена турбина из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. 10 ноября консультант Госатомнадзора МЧС Беларуси Олег Соболев заявил , что в связи с необходимостью замены оборудования Белорусская АЭС временно перестала производить электроэнергию. В Министерстве энергетики также подтвердили факт временного прекращения поставки электроэнергии от БелАЭС, но заявили, что это предусмотрено программой этапа «Энергетический пуск».