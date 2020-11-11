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МИД Литвы направил Беларуси ноту из-за инцидента на АЭС
11.11.2020 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерством иностранных дел Литвы была передана нота МИД Беларуси о предоставлении официальной информации об инциденте при пуске энергии на БелАЭС,
В МИД отмечают, что Литве и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной и фактической информацией о ситуации на Белорусской АЭС.
— Поэтому от Беларуси требуется незамедлительный ответ относительно инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечение ядерной безопасности, — говорится в заявлении МИД Литвы.
В ноте также отмечается важность обеспечения культуры безопасности на АЭС в Беларуси и повторяется призыв к Беларуси приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут полностью выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности, экологические требования и рекомендации процесса стресс-тестирования.
Напомним, БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября Александром Лукашенко. А уже 9 ноября
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БелАЭС была торжественно открыта 7 ноября Александром Лукашенко. А уже 9 ноября появилась информация о том, что на первом энергоблоке АЭС была остановлена турбина...
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