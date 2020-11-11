Минюст запросил у партий списки членов, некоторым партиям вынес предупреждение

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции вынесло письменные предупреждения партиям, которые отказались предоставлять ведомству списки членов и информацию о структуре партии.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В заявлении , размещенном на сайте Минюста, говорится, что министерством 7 и 8 октября были направлены политическим партиям письма о предоставлении информации и документов относительно персональной численности политической партии, численности организационных структур политической партии и количества состоящих в них членов, а также информации об органах организационных структур политической партии, — говорится в заявлении ведомства.

— Министерством было предложено политическим партиям принять меры по переучету членов, а также по приведению деятельности своих организационных структур в соответствие с уставами этих политических партий. На сегодняшний день ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же политические партии выполнить законное требование Министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения, — отмечают в Минюсте.

Политические партии, отказавшиеся представлять информацию, предупреждены, что в случае неустранения нарушений законодательства в соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» к ним могут быть применены иные, предусмотренные законодательством меры ответственности.

Ст. 29 Закона «О политических партиях»: за нарушение настоящего закона, иных актов законодательства и (или) устава в отношении политической партии, союза могут быть применены следующие меры ответственности: — письменное предупреждение; — приостановление деятельности политической партии, союза; — ликвидация политической партии, союза.

Как стало известно TUT.BY, письменные предупреждения получили Объединенная гражданская партия, партия «Зеленые» и даже провластная партия Республиканская партия труда и справедливости.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов рассказал TUT.BY, что партия отказалась предоставлять Минюсту списки членов, но предложила компромисс.

— Дамовіліся, што мы падрыхтуем спіс сябраў з іх імёнамі, прозвішчамі, імёнамі па-бацьку і датай нараджэння. Супрацоўнікі Мінюсту праглядзяць спіс у нашай прысутнасці без вырабу копіі і выбяруць са спісу некалькі чалавек у выпадковым парадку. Пасля мы прадставім на гэтых некалькіх чалавек дакументы аб тым, што яны сапраўды з’яўляюцца сябрамі партыі (уліковыя карткі, ці іх заявы-анкеты). Я лічу, што гэта кампрамісны варыянт, бо ў законе «Аб палітычных партыях» няма паняцця перарэгістрацыя палітычнай партыі і мы не абавязаны прадастаўляць гэтыя спісы. Тым больш, што ў цяперашняй сітуацыі гэта ставіць пад удар усіх нашых актывістаў, — считает Игорь Борисов.

Напомним, представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий 11 сентября подписали совместную резолюцию, в которой они потребовали от властей прекратить насилие и провести новые выборы.

На эту резолюцию отреагировал Александр Лукашенко, заявив, что надо провести перерегистрацию партий.

— Но мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию, — заявил Лукашенко.