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Минюст запросил у партий списки членов, некоторым партиям вынес предупреждение
11.11.2020 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство юстиции вынесло письменные предупреждения партиям, которые отказались предоставлять ведомству списки членов и информацию о структуре партии.
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— Министерством было предложено политическим партиям принять меры по переучету членов, а также по приведению деятельности своих организационных структур в соответствие с уставами этих политических партий. На сегодняшний день ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же политические партии выполнить законное требование Министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения, — отмечают в Минюсте.
Политические партии, отказавшиеся представлять информацию, предупреждены, что в случае неустранения нарушений законодательства в соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь «О политических партиях» к ним могут быть применены иные, предусмотренные законодательством меры ответственности.
Как стало известно TUT.BY, письменные предупреждения получили Объединенная гражданская партия, партия «Зеленые» и даже провластная партия Республиканская партия труда и справедливости.
Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов рассказал TUT.BY, что партия отказалась предоставлять Минюсту списки членов, но предложила компромисс.
— Дамовіліся, што мы падрыхтуем спіс сябраў з іх імёнамі, прозвішчамі, імёнамі па-бацьку і датай нараджэння. Супрацоўнікі Мінюсту праглядзяць спіс у нашай прысутнасці без вырабу копіі і выбяруць са спісу некалькі чалавек у выпадковым парадку. Пасля мы прадставім на гэтых некалькіх чалавек дакументы аб тым, што яны сапраўды з’яўляюцца сябрамі партыі (уліковыя карткі, ці іх заявы-анкеты). Я лічу, што гэта кампрамісны варыянт, бо ў законе «Аб палітычных партыях» няма паняцця перарэгістрацыя палітычнай партыі і мы не абавязаны прадастаўляць гэтыя спісы. Тым больш, што ў цяперашняй сітуацыі гэта ставіць пад удар усіх нашых актывістаў, — считает Игорь Борисов.
Напомним, представители 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси партий 11 сентября
На эту резолюцию отреагировал Александр Лукашенко, заявив, что надо провести перерегистрацию партий.
— Но мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию, —
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Еще в сентябре Лукашенко в ответ на резолюцию 10 из 15 партий с требованием прекратить насилие и провести новые выборы поручил Минюсту провести перерегистрацию...
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