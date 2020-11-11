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Нацбанк рассказал, во сколько обошлась обещанная Лукашенко поддержка реального сектора
11.11.2020 15:43 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Накануне выборов Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку поддержать реальный сектор экономики в условиях пандемии. В условиях оттока средств из банковской системы это оказалось непросто. Подробности рассказал на брифинге в среду зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц.
— Работа Нацбанка и банковской системы по поддержанию реального сектора экономики в непростых условиях начиналась с принятия
В этих условиях для поддержания текущей ликвидности Нацбанк осуществил рыночные операции по ее предоставлению в сумме 1,8 млрд рублей, правительство также размещало свои средства в банках — примерно 1,5 млрд рублей.
— Эта поддержка компенсировала отток ликвидности. Поскольку с нашей стороны она осуществлялась на рыночных основаниях, характеризовать это как смягчение денежно-кредитной политики нельзя, — заверил Калечиц.
Как ранее
Летом 2020 года были подписаны несколько постановлений Совмина с грифом ДСП о кредитовании предприятий под гарантии правительства на сумму 1−1,35 млрд рублей. Ресурсы предназначались для начисления зарплаты и обеспечения текущей производственной деятельности «в соответствии с заключенными либо планируемыми к заключению экспортными контрактами». Известно, что в августе власти второй раз за текущий год
8 сентября увидел свет указ № 339-дсп, по которому Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк должны выделить госпредприятиям кредиты на общую сумму 1,75 млрд рублей. Ссуды на 1,2 млрд рублей выданы под гарантии правительства, 550 млн рублей — под гарантии местных исполкомов.
— Цель одна — спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы, — заявлял Александр Лукашенко 4 августа, во время послания народу и Национальному собранию.
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Накануне выборов Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку поддержать реальный сектор экономики в условиях пандемии. В условиях оттока средств из...
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