Ставка остается 7,75%. Каллаур объяснил, что с инфляцией, оттоком депозитов и неопределенностью

Источник материала: Tut.by

Сегодня правление Нацбанка приняло решение о сохранении на текущем уровне, 7,75%, ставки рефинансирования и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков. Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге рассказал, что решение основано на среднесрочном прогнозе динамики потребительских цен, развития экономики и денежно-кредитной сферы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Каллаур остановился на ключевых факторах, которые учитывались при принятии решения.

Годовая инфляция ускорилась и по итогам октября составила 6,2%. Главным образом на рост цен повлияло произошедшее в августе ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В первую очередь это отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы, — отметил он.

— Ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков. В настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса, — констатировал он.

Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин добавил, что ситуация стабилизировалась и на депозитном, и на валютном рынке.

— В последние два месяца на валютном рынке сформировалось чистое предложение, мы покупаем валюту для пополнения резервов. На депозитном отток вкладов, пик которого пришелся на август, существенно замедлился. Оперативная статистика по ноябрю говорит о том, что цифры близки к нулю, — уточнил Мурин.

На депозитном отток вкладов, пик которого пришелся на август, существенно замедлился

В Нацбанке считают, анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать.

По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6%. В дальнейшем прогнозируется постепенное замедление инфляционных процессов. К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню 5%. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов, — заявил Каллаур.

Среди внешних факторов он отметил сохранение предположения, что возобновление мирового экономического роста будет продолжительным. Происходящее ухудшение эпидемиологической обстановки в мире замедлит процесс восстановления.

Слабый спрос ограничит инфляцию в зарубежных странах. В этих условиях предполагается проведение мягкой денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США и Банком России. При этом ожидается, что инфляция за рубежом останется ниже целевых параметров до конца 2021 года.

— Внешние факторы в совокупности окажут сдерживающее влияние на инфляцию в Беларуси через цены импортируемых товаров, а также на экономическую активность страны в целом.

По мере оживления внешнего спроса, которое прогнозируется со второй половины следующего года, ожидается возвращение белорусской экономики на траекторию устойчивого экономического роста, — отметил Павел Каллаур.

Восстановление деловой активности в мире станет фактором улучшения состояния платежного баланса, полагают в Нацбанке. Со стороны обменного курса не ожидается проинфляционного влияния.

— Предполагается сохранение бюджетной поддержки предприятиям и населению для преодоления последствий пандемии и возврата к экономическому росту. В то же время по мере восстановления деловой активности потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. В результате бюджетный дефицит постепенно сократится, - предполагает Нацбанк.

В прогнозируемых условиях денежное предложение будет формироваться в объеме, позволяющем приблизить инфляцию к цели к концу 2021 года, — продолжил глава Нацбанка.

При принятии решения правление также принимало во внимание риски, которые могут привести к отклонению инфляции от прогноза.

Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось

— На фоне пандемии сохраняется неопределенность относительно будущей траектории восстановления деловой активности в мире, в государствах — торговых партнерах Беларуси, а также ее влияния на нашу страну. Внутренние риски связаны с ожиданиями экономических агентов, нормализация которых может происходить медленнее, чем предполагалось, — признал Каллаур.

Таким образом, комплексный анализ показывает, что в настоящее время целесообразно сохранить текущее состояние монетарных условий, резюмировал глава Нацбанка.