Умер известный белорусский бизнесмен Валерий Шумский

Источник материала: Tut.by

Сегодня умер известный белорусский бизнесмен и меценат Валерий Шумский, № 13 в топ-200 самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника». Данную информацию TUT.BY подтвердили в российской компании «Юкола-нефть», которую Шумский возглавлял. В мае бизнесмену исполнилось 60 лет.



Фото: youtube-канал «Нефтянка»

По информации «Нашай Нівы», Валерий Шумский умер, находясь на аппарате ИВЛ.

Уроженец Вилейки в 1990-х создал под брендом «Юкола» один из крупнейших автохолдингов в Беларуси. Вместе с этим Шумский занимался торговлей и переработкой нефти.

После выравнивания таможенных ставок для физических и юридических лиц и нескольких громких уголовных дел, заведенных на автодилеров в 2004—2005 годах, Шумский постепенно свернул торговлю автомобилями. Некоторые компании были закрыты, а «Юкола-авто», например, была продана «Атлант-М».

В начале «нулевых» Шумский приобрел несколько компаний с лицензиями на добычу нефти в Саратовской области. Со временем его «Юкола-нефть» стала одним из крупнейших независимых нефтедобытчиков российского Поволжья.

В Минске Валерий Шумский открыл TNT Rock Club, проводил фестивали ретро-автомобилей, был православным меценатом .