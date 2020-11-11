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Умер известный белорусский бизнесмен Валерий Шумский
11.11.2020 16:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня умер известный белорусский бизнесмен и меценат Валерий Шумский, № 13 в топ-200 самых влиятельных бизнесменов страны
По информации «Нашай Нівы», Валерий Шумский умер, находясь на аппарате ИВЛ.
Уроженец Вилейки в 1990-х
После выравнивания таможенных ставок для физических и юридических лиц и нескольких громких уголовных дел, заведенных на автодилеров в 2004—2005 годах, Шумский
В начале «нулевых» Шумский приобрел несколько компаний с лицензиями на добычу нефти в Саратовской области. Со временем его «Юкола-нефть» стала одним из крупнейших независимых нефтедобытчиков российского Поволжья.
В Минске Валерий Шумский открыл TNT Rock Club, проводил фестивали ретро-автомобилей,
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Данную информацию TUT.BY подтвердили в российской компании «Юкола-нефть», которую Шумский возглавлял. В мае бизнесмену исполнилось 60 лет.
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