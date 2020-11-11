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Умер известный белорусский бизнесмен Валерий Шумский

11.11.2020 16:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня умер известный белорусский бизнесмен и меценат Валерий Шумский, № 13 в топ-200 самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника». Данную информацию TUT.BY подтвердили в российской компании «Юкола-нефть», которую Шумский возглавлял. В мае бизнесмену исполнилось 60 лет.


Фото: youtube-канал «Нефтянка»

По информации «Нашай Нівы», Валерий Шумский умер, находясь на аппарате ИВЛ.

Уроженец Вилейки в 1990-х создал под брендом «Юкола» один из крупнейших автохолдингов в Беларуси. Вместе с этим Шумский занимался торговлей и переработкой нефти.

После выравнивания таможенных ставок для физических и юридических лиц и нескольких громких уголовных дел, заведенных на автодилеров в 2004—2005 годах, Шумский постепенно свернул торговлю автомобилями. Некоторые компании были закрыты, а «Юкола-авто», например, была продана «Атлант-М».

В начале «нулевых» Шумский приобрел несколько компаний с лицензиями на добычу нефти в Саратовской области. Со временем его «Юкола-нефть» стала одним из крупнейших независимых нефтедобытчиков российского Поволжья.

В Минске Валерий Шумский открыл TNT Rock Club, проводил фестивали ретро-автомобилей, был православным меценатом.

 
Теги: Минск
 
 
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Данную информацию TUT.BY подтвердили в российской компании «Юкола-нефть», которую Шумский возглавлял. В мае бизнесмену исполнилось 60 лет.
 
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