В Нацбанке рассказали о прогнозе курса белорусского рубля на 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Проект республиканского бюджета на следующий год разрабатывается в Беларуси, подробности рассказал во время онлайн видеобрифинга заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Так, в основу расчета регулятор заложил предположение о 1,5-процентном снижении реального эффективного курса белорусского рубля в следующем году.

"В бюджет закладываются определенные прогнозы нашего обменного курса – это необходимо для планирования валютных доходов и расходов. В рамках соответствующих сценариев развития экономики, которые прорабатываются, мы воздерживаемся от любых оценок с точки зрения обменного курса, потому как проводим политику плавающего курса. Любое наше предположение или оценка воспринимается экономикой как некое обязательство со стороны центрального банка. Могу только сказать, что в основу расчета мы закладывали предположение о 1,5-процентном снижении реального эффективного курса белорусского рубля в следующем году", – пояснил Калечиц.

В третьем квартале года Нацбанк несколько ужесточил денежно-кредитную политику и ограничил денежные предложения с учетом тенденции в финансовом секторе. Ситуацию на валютном и депозитном рынке по итогам первой декады ноября регулятор оценивает как стабильную, отметил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин.

"Те меры, которые предпринял Нацбанк, дали результат, и мы видим стабилизацию и на депозитном, и на валютном рынке. В последние два месяца на валютном рынке сформировано чистое предложение, и мы покупаем валюту для пополнения резервов. Что касается депозитного рынка, то отток вкладов, пик которого пришелся на август, сейчас существенно замедлился", - констатировал Мурин.

Поддержка ликвидности

Накануне выборов Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку поддержать реальный сектор экономики в условиях пандемии. Можно ли уже оценить масштабы этой поддержки?

"У банков произошло уменьшение средств в белорусских рублях по отношению к 1 января на 2,2 млрд рублей. В этих условиях для поддержания текущей ликвидности Нацбанк осуществил рыночные операции по ее предоставлению в сумме 1,8 млрд рублей, правительство также размещало свои средства в банках – примерно 1,5 млрд рублей. Поддержка компенсировала с точки зрения ликвидности этот отток", – резюмировал заместитель председателя правления Нацбанка.

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