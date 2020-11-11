ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Нацбанке рассказали о прогнозе курса белорусского рубля на 2021 год

11.11.2020 16:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя – Sputnik. Проект республиканского бюджета на следующий год разрабатывается в Беларуси, подробности рассказал во время онлайн видеобрифинга заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Так, в основу расчета регулятор заложил предположение о 1,5-процентном снижении реального эффективного курса белорусского рубля в следующем году.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
Глава Нацбанка предсказал, когда в Беларусь вернется устойчивый рост экономики

"В бюджет закладываются определенные прогнозы нашего обменного курса – это необходимо для планирования валютных доходов и расходов. В рамках соответствующих сценариев развития экономики, которые прорабатываются, мы воздерживаемся от любых оценок с точки зрения обменного курса, потому как проводим политику плавающего курса. Любое наше предположение или оценка воспринимается экономикой как некое обязательство со стороны центрального банка. Могу только сказать, что в основу расчета мы закладывали предположение о 1,5-процентном снижении реального эффективного курса белорусского рубля в следующем году", – пояснил Калечиц.

В третьем квартале года Нацбанк несколько ужесточил денежно-кредитную политику и ограничил денежные предложения с учетом тенденции в финансовом секторе. Ситуацию на валютном и депозитном рынке по итогам первой декады ноября регулятор оценивает как стабильную, отметил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин.

"Те меры, которые предпринял Нацбанк, дали результат, и мы видим стабилизацию и на депозитном, и на валютном рынке. В последние два месяца на валютном рынке сформировано чистое предложение, и мы покупаем валюту для пополнения резервов. Что касается депозитного рынка, то отток вкладов, пик которого пришелся на август, сейчас существенно замедлился", - констатировал Мурин.

© Sputnik / Виктор Толочко
Ставка рефинансирования в Беларуси остается на уровне 7,75% годовых

Поддержка ликвидности

Накануне выборов Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку поддержать реальный сектор экономики в условиях пандемии. Можно ли уже оценить масштабы этой поддержки? 

"У банков произошло уменьшение средств в белорусских рублях по отношению к 1 января на 2,2 млрд рублей. В этих условиях для поддержания текущей ликвидности Нацбанк осуществил рыночные операции по ее предоставлению в сумме 1,8 млрд рублей, правительство также размещало свои средства в банках – примерно 1,5 млрд рублей. Поддержка компенсировала с точки зрения ликвидности этот отток", – резюмировал заместитель председателя правления Нацбанка.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию на валютном и депозитном рынке по итогам первой декады ноября Нацбанк оценивает как стабильную.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк рассказал, во сколько обошлась обещанная Лукашенко поддержка реального сектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика