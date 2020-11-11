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Госсекретарь США раскритиковал высылку британских дипломатов из Беларуси
11.11.2020 16:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США Майк Помпео назвал высылку британских дипломатов из Беларуси попыткой отвлечь внимание от репрессий в отношении мирных протестующих. Об этом он написал в своем
«Высылка двух британских дипломатов из Беларуси была необоснованной. Это еще одна попытка отвлечь внимание от продолжающихся репрессий против мирных протестующих, — считает Помпео. — Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан.
Напомним, 9 ноября стало известно, что двое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд,
«Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Британские дипломаты уже покинули Беларусь. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
На следующий день, 10 ноября, Великобритания приняла ответные меры и
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Госсекретарь США Майк Помпео назвал высылку британских дипломатов из Беларуси попыткой отвлечь внимание от репрессий в отношении мирных протестующих.
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