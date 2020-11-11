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Госсекретарь США раскритиковал высылку британских дипломатов из Беларуси

11.11.2020 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майк Помпео назвал высылку британских дипломатов из Беларуси попыткой отвлечь внимание от репрессий в отношении мирных протестующих. Об этом он написал в своем Twitter.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Высылка двух британских дипломатов из Беларуси была необоснованной. Это еще одна попытка отвлечь внимание от продолжающихся репрессий против мирных протестующих, — считает Помпео. — Народ Беларуси заслуживает того, чтобы его голос был услышан.

Напомним, 9 ноября стало известно, что двое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, объявлены в Беларуси персонами нон грата. По данным правоохранительных органов, на которые ссылается телеканал ОНТ, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси.

«Хотел бы подчеркнуть, что указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Британские дипломаты уже покинули Беларусь. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал решение Минска выдворить из Беларуси двух британских дипломатов «абсолютно необоснованным».

На следующий день, 10 ноября, Великобритания приняла ответные меры и выслала из страны двух белорусских дипломатов. Помимо того, посол Беларуси в Лондоне Максим Ермолович был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании.

 
Теги: Минск
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео назвал высылку британских дипломатов из Беларуси попыткой отвлечь внимание от репрессий в отношении мирных протестующих.
 
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