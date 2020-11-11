Экономист: Трудности госсектора грузом ложатся на плечи бюджета и банковского сектора

Источник материала: Tut.by

Сложное положение госпредприятий оказывает влияние на всю экономику. Запасов средств у государства на новые вливания в госсектор остается все меньше, а без них он потянет вниз контрагентов и банковский сектор, а также больно ударит по бюджету и положению с госдолгом. Старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук — о том, как бюджет, госдолг и даже банковский сектор попали в зависимость от госпредприятий.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Госпредприятия в Беларуси выступают в качестве доминирующих заемщиков, то есть на секторе госпредприятий сходится большинство финансовых потоков. При этом важную роль в качестве финансового посредника играет правительство и связанные с ним институты. Анализ экономиста показал, что львиная доля из 17,9 млрд долларов внешнего государственного долга в конечном счете также оседает в секторе госпредприятий, туда же вливается значимая часть бюджетных средств, то есть денег налогоплательщиков.

Поскольку сеть долгов тесно взаимосвязана между собой, то финансовое состояние госкомпаний оказывает весомое влияние на положение правительства, которое выступает их основным кредитором, а через правительство на долговую устойчивость страны относительно внешнего мира. Госсектор влияет также на финансовые позиции банков, а через них и на домашние хозяйства. Значит, в случае сильного ухудшения положения госкомпаний, в проигрыше оказываются все.

— В 2020 году финансовое состояние госпредприятий, которое и до того в большинстве случаев не было хорошим, ухудшилось радикально. Главная причина — специфическая борьба с «ковидом» во втором квартале, где главным ответом стало «Будем сохранять выпуск, несмотря на падение спроса», — говорит Дмитрий Крук.

Выбранная стратегия привела к оседанию на складах большого количества продукции. Величина складских запасов, по данным эксперта, достигла максимума с периода 2015−2016 годов. В то же время ухудшился коэффициент текущей ликвидности, а также обеспеченность госпредприятий собственными оборотными средствами.

До этого момента правительству удавалось сдерживать темпы ухудшения положения госпредприятий с помощью реструктуризации и «размытия» долгов.

— Для этого правительство во многом задействовало остатки средств на депозитах в бюджете, накопленные за счет профицитов в предыдущие годы. Значительно интенсифицировалось и директивное кредитование, — отмечает экономист.

Однако запасы бюджетных средств невелики и долго продолжать поддерживать госсектор из них не получится. Тогда проблемы госсектора по цепочке перейдут на бюджет и госдолг.

— Если госпредприятия ухудшают обслуживание своих долгов, это автоматически сказывается на поступлениях в бюджет. Второе, возникает необходимость и реструктуризации старых долгов, — комментирует экономист. — Все чаще речь заходит о необходимости новых вливаний. Это означает шок для банковской системы, поскольку ухудшается качество активов [банков]. Пока это проявляется в снижении рентабельности банков, но если ситуация продолжается долгий период, то это уже угроза платежеспособности самих банков.

Вместе с тем попытки сохранить госпредприятия при ограничении кредитования поставят под вопрос способность обслуживать полученные ранее кредиты, что опять же окажет негативное влияние по всем направлениям, связанным с госсектором.