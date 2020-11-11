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В «Газпроме» сообщили, что РФ и Беларусь урегулировали вопрос задолженности за газ
11.11.2020 18:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия и Беларусь полностью урегулировали вопрос о задолженности за российский газ и начали обсуждать условия поставок топлива в 2021 году. Об этом сообщил «Газпром» по итогам переговоров председателя правления газового холдинга Алексея Миллера и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича.
«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении (цитата по
Недавно премьер-министр Беларуси Роман Головченко
16 октября подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития выделил Беларуси кредит на 500 млн долларов. За счет этих средств был погашен долг Беларуси перед белорусской «дочкой» «Газпрома», который в сентябре оценивался в 328 млн долларов. Однако в «Газпром трансгаз Беларусь»
Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет 80 долларов, в то время как по контракту с «Газпромом» Беларусь должна платить 127 долларов за тысячу кубометров.
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Стороны начали обсуждать условия поставок топлива в 2021 году
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