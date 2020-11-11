«Расцениваю как намеренную изоляцию Колесниковой от внешнего мира». Адвокат не видела Марию 20 дней

Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова считает, что карантин в ее камере в жодинской тюрьме — «фейковый». Об этом она сообщила в письме своему адвокату Людмиле Казак, рассказала защитник TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Людмила Казак последний раз видела Марию Колесникову 22 октября. 26 октября адвокату объявили, что камера Колесниковой на карантине, Мария — контакт первого уровня.

— Для контакта первого уровня карантин 10 дней, то есть по 31 октября включительно. С понедельника, 2 ноября, я стала интересоваться по телефону, когда же отменят карантин, и мне сообщили, что взяли тест, результат примерно через неделю. При этом по телефону мне сказали, что никаких проявлений болезни у Марии нет. Неделя истекала в прошлый четверг, 5 ноября, начиная с пятницы я звонила, но мне продолжали говорить, что результата теста еще нет, — рассказывает адвокат.

В понедельник, 9 ноября, адвокату по телефону сказали, что карантин отменен и она может посетить Колесникову. Казак приехала в Жодино, в тюрьме ей оформили все пропуска, но через 15 минут адвокату заявили, что это была дезинформация, карантин не снят.

— Пришел начальник медчасти, сказал, что не знает, кто по телефону сказал мне, что карантин отменен. Начальник тюрьмы повторил это же. И заявил, что как только карантин отменят, мне официально сообщат. Папа Марии Колесниковой вчера позвонил начальнику тюрьмы, ему сказали, что ситуация не изменилась, — говорит Людмила Казак.

Сегодня адвокат получила письмо от Марии, прочитав которое она засомневалась, что карантин с камеры не отменяют по объективным причинам.

— Мария считает, что карантин, как она написала, фейковый. Кроме того, она пишет, что входящей корреспонденции у нее нет ни от родных, ни от друзей. Последнее письмо, которое ей поступало, было от папы и датировано 29 сентября. Вывод из этого напрашивается один: скорее всего, это искусственно созданная ситуация, чтобы у Колесниковой было полнейшее отсутствие контактов с внешним миром. Мария также пишет, что все ее обращения к руководству тюрьмы, которые она подавала еще до 22 октября, проигнорированы. Хотя мне начальник тюрьмы позавчера сказал, что все жалобы Марии рассматривает. Я всю эту ситуацию расцениваю как намеренную изоляцию Колесниковой от внешнего мира, — считает Людмила Казак.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны . Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Защита настаивает : действия Колесниковой направлены не на причинение, а на предотвращение вреда нацбезопасности.