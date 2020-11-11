Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Беларусь и "Газпром" полностью урегулировали вопрос погашения задолженности за поставки газа, сообщает российская компания.

В среду в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председатель правления "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провели в Санкт-Петербурге в среду рабочую встречу.

"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован", - говорится в сообщении "Газпрома".

Начались переговоры по поставкам голубого топлива в Беларусь с 1 января 2021 года, добавили в компании.

Ранее Беларусь заявляла о том, что полностью рассчиталась за поставки газа, однако белорусская "дочка" Газпрома сообщила , что Минск не полностью погасил задолженность за голубое топливо. В частности, не была оплачена пеня за просрочку платежей.

Напомним, соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году Минск и Москва подписали в феврале текущего года. Цена газа для республики определена в 127 долларов за тысячу "кубов". Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в октябре заявлял, что Беларусь рассчитывает на привлекательную цену на российский газ для республики в 2021 году.