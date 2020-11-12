«Могилевхимволокно» ищет параксилол

Источник материала: Tut.by

Госпредприятие «Могилевхимволокно» объявило конкурс на приобретение 12,5 тыс. тонн параксилола с поставкой в 2021 году, сообщает агентство Argus Media.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Участники рынка полагают, что продукт может быть закуплен в Казахстане, а не в России, как это было в предыдущие годы. Могилевский завод использует параксилол в качестве сырья для получения волокон, нитей, полотна, термопластика.

Заявки на участие в тендере принимаются до 18 ноября, а итоги будут подведены до конца года. «Могилевхимволокно» закупает параксилол лотами по 500 тонн.

Основной объем параксилола предприятию поставляет новополоцкий «Нафтан».

Дефицит местного сырья «Могилевхимволокно» покрывает за счет импорта из России.

В январе — октябре поставки российского параксилола почти не изменились по сравнению с таким же периодом 2019 года — 12,1 тыс. тонн относительно 12,4 тыс. тонн, по данным железнодорожной статистики. Продукт отгружали Омский НПЗ «Газпром нефти» (7,2 тыс. тонн), «Уфанефтехим» компании «Башнефть» (2,5 тыс. тонн) и Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза» (2,4 тыс. тонн).

В конце июля «Могилевхимволокно» посещал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он заверил работников, что модернизация предприятия будет продолжена.

По его словам, на данный момент кардинально важно вывести «Могилевхимволокно» на прибыльную работу.

Казахстан периодически проявлял интерес к модернизации могилевского предприятия. Но стороны так и не смогли ударить по рукам. Обсуждалась возможность поставлять параксилол из Казахстана в Беларусь, чтобы потом продавать готовую продукцию в третьи страны. Но до конкретики тоже дело не дошло.