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«Могилевхимволокно» ищет параксилол
12.11.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госпредприятие «Могилевхимволокно» объявило конкурс на приобретение 12,5 тыс. тонн параксилола с поставкой в 2021 году,
Участники рынка полагают, что продукт может быть закуплен в Казахстане, а не в России, как это было в предыдущие годы. Могилевский завод использует параксилол в качестве сырья для получения волокон, нитей, полотна, термопластика.
Заявки на участие в тендере принимаются до 18 ноября, а итоги будут подведены до конца года. «Могилевхимволокно» закупает параксилол лотами по 500 тонн.
Основной объем параксилола предприятию поставляет новополоцкий «Нафтан».
Дефицит местного сырья «Могилевхимволокно» покрывает за счет импорта из России.
В январе — октябре поставки российского параксилола почти не изменились по сравнению с таким же периодом 2019 года — 12,1 тыс. тонн относительно 12,4 тыс. тонн, по данным железнодорожной статистики. Продукт отгружали Омский НПЗ «Газпром нефти» (7,2 тыс. тонн), «Уфанефтехим» компании «Башнефть» (2,5 тыс. тонн) и Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза» (2,4 тыс. тонн).
В конце июля «Могилевхимволокно» посещал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он
По его словам, на данный момент кардинально важно вывести «Могилевхимволокно» на прибыльную работу.
Казахстан периодически проявлял интерес к модернизации могилевского предприятия. Но стороны так и
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Участники рынка полагают, что продукт может быть закуплен в Казахстане, а не в России, как это было в предыдущие годы.
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