Инфляция выросла, ставку рефинансирования снижать не планируют

Инфляция в Беларуси уже довольно значительно перешагнула тот рубеж, который был установлен властями в качестве основного прогноза. И предпосылок для того, чтобы цены перестали расти, пока не наблюдается. Однако в НББ уверены, что по итогам года инфляция не вырастет больше, чем на 6% и полагают, что негативные тенденции, влияюшие на рост цен, становятся неактуальны.

Согласно последним данным Национального банка страны, потребительские цены в октябре выросли на 0,59% к показателю предыдущего месяца. В октябре инфляция в Беларуси составила 6,2% в годовом выражении. По планам властей, данный показатель по итогам года не должен был превысить пятипроцентный рубеж.

Больше всего в октябре подорожала стоимость страхования автотранспорта. Согласно данным по максимальным и минимальным темпам прироста регулируемых цен и тарифов в октябре этого года в годовом выражении, эта услуга подорожала за год на 32,7%. На 11,4% выросла стоимость сигарет, охрана жилищ стала дороже на 9,7%, регулируемый тариф на пассажирский транспорт вырос на 9,5%, стоимость техосмотра подорожала на 8,6%.

«Годовая инфляция ускорилась и по итогам октября составила 6,2 процента. Главным образом на рост цен повлияло произошедшее в августе ослабление белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В первую очередь это отразилось в ценах на импортируемые товары непродовольственной группы (…) Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать. По итогам текущего года прирост потребительских цен ожидается около 6 процентов», - говорится в заявлении председателя правления НББ, опубликованном на сайте регулятора 11 октября.

В документе объясняется, почему в этом году инфляция вышла из-под контроля (ослабление белорусского рубля, рост спроса на валюту, пессимистические ожидания касательно экономической ситуации, отток вкладов) и прогнозируется, что уже в будущем, 2021 году, инфляция таки не вырастет больше, чем на пять процентов.

Правление Национального банка сегодня также приняло решение о сохранении на текущем уровне ставки рефинансирования и ставок по постоянно доступным инструментам регулирования ликвидности банков.