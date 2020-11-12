Можно ли бесплатно получить участок для строительства и как купить дом с паспортом РР? На сложные вопросы отвечают эксперты

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Можно ли бесплатно от государства получить земельный участок, может ли инвалид с детства из деревни построить квартиру в Минске с помощью льготного кредита и надо ли иметь регистрацию при покупке квартиры с паспортом РР? На эти и другие вопросы отвечают эксперты рынка в нашей традиционной рубрике « Вопрос-Ответ ».

Можно ли бесплатно получить земельный участок?

С таким вопросом обратился к нам Илья Ковалев. Он интересуется, может ли его семья бесплатно получить земельный участок для строительства жилого дома. Семья воспитывает двух несовершеннолетних детей. В собственности ни у мужа, ни у жены нет никакого жилья, но есть регистрация в Минске. Сейчас семья проживает на съемной квартире.

На вопрос отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль:

- Раньше действовали четыре очереди на получение земельного участка, которые формировались исходя из того, нуждается человек в улучшении жилищных условий или нет, состоит ли в очереди в том или ином регионе и т.д. На данный момент существует единая очередь на получение земельных участков, которая формируется в каждом конкретном сельсовете.

Выбирать участок можно в любом населенном пункте Беларуси. Для этого нужно только написать соответствующее заявление. Перечни свободных (незанятых) земельных участков можно найти на сайтах местных исполнительных комитетов.

При этом надо учитывать, что те же облисполкомы уже достаточно давно приняли решение не отдавать бесплатно земли в некоторых районах даже очередникам, а продавать их только через аукционы. Примером тому является Минский район.

В населенных пунктах, расположенных в пригородных зонах г. Минска, областных центров и городов областного подчинения, участок может быть предоставлен без аукциона очередникам, если они не имели в собственности участков и квартир или жилых домов, зарегистрированных после 8 мая 2003 года или долей в праве на эти объекты недвижимого имущества, в частную собственность с внесением платы в размере 20% от кадастровой стоимости земельного участка (подпункт 8.5 пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков»).

Если земельный участок будет расположен в населенных пунктах за пределами пригородных зон г. Минска, областных центров и городов областного подчинения, то земельный участок может быть предоставлен в частную собственность с внесением платы в размере 20% от кадастровой стоимости земельного участка или в пожизненное наследуемое владение (подпункт 10.2 пункта 10 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков»).

Можно ли инвалиду из деревни получить льготный кредит для строительства квартиры в Минске?

Я инвалид с детства, живу в деревне, но работаю в городе. Хочу построить квартиру в Минске. Как мне получить льготный кредит и под какой процент? С таким вопросом обратился мужчина, не назвав своего имени.

На вопрос отвечает Дмитрий Хмыль :

- Для того чтобы вы могли претендовать на государственную поддержку для строительство жилого помещения в Минске в виде льготного кредитования (оно уже практически не осуществляется) или адресного субсидирования (основной вид государственной поддержки на сегодняшний день), просто относиться к категории инвалидов с детства I и II группы мало.

Вам необходимо стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Кроме того, дождаться своей очереди, так как государственная поддержка предоставляется с соблюдением очередности. И только если данные условия будут выполнены, может идти речь о государственной поддержке и ее размерах.

У вас не выполнено даже первое основное условие. На учете нуждающихся в Минске вы не стоите, соответственно, на государственную поддержку при строительстве жилья в Минске рассчитывать вы не можете.

При каких условиях могут снять с очереди на жилье?

Многодетная семья состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Бресте с 2017 года. В 2020 году она реализовала свое право на улучшение жилищных условий путем строительства квартиры в г. Бресте с привлечением субсидии по указу №240 и была снята с очереди. Кроме того, эта же семья стояла в очереди нуждающихся по месту службы супруга (военнослужащий) в другом населенном пункте. Могут ли меня как военнослужащего снять с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы? Оказывает ли влияние на решение этого вопроса дата моего перевода на новое место службы (до начала строительства квартиры или после)? Имею ли я право стоять в очереди нуждающихся по месту службы для получения арендного жилья?

На вопрос отвечает Дмитрий Хмыль :

- В соответствии с абзацем 2 части 1 пункта 1 статьи 45 Жилищного кодекса от 28 августа 2012 г. № 428-З граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случае если отпали основания для признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий. При этом снятие граждан с учета нуждающихся в случае добровольного волеизъявления на улучшение жилищных условий в другом населенном пункте производится после государственной регистрации права собственности на жилое помещение либо заключения договора, предусматривающего передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства.

Соответственно, так как ваша семья при строительстве жилого помещения в Бресте воспользовалась государственной поддержкой, а ее получение осуществляется при условии добровольного волеизъявления на снятие с учета нуждающихся как по месту жительства (в том числе членов семей, проживающих в иных населенных пунктах), так и по месту работы (службы) каждого из них, то соответственно после государственной регистрации права собственности на жилое помещение либо заключения договора, предусматривающего передачу дольщику во владение и пользование объекта долевого строительства, вас как военнослужащего должны снять с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту службы.