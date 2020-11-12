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Коэффициенты оплаты арендного жилья установили в Минске

12.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем, установили в Минске, соответствующее решение Мингорисполкома №3489 от 30 октября опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

© Sputnik / Сергей Пушкин
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Разные коэффициенты установлены для разных экономико-планировочных зон столицы. Их размер зависит от степени благоустройства и местонахождения арендного жилья.

Мингорисполком выделил пять зон, в которых разнятся коэффициенты. Так, в первой зоне коэффициент будет максимальным - 1,5, в пятой - минимальным в размере 0,5.

Данное решение Мингорисполкома вступает в силу с момента его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что понижающий коэффициент установили в столице к арендной плате за некоторые квартиры в государственном жилищном фонде. Понижающий коэффициент на оплату арендного жилья в размере 0,2 ввели при начислении платы минчанам, которые жили в неприватизированных квартирах до того, как они стали арендными, и продолжают проживать в них сейчас.

Кроме того, арендная плата будет снижена в квартирах, ставших арендными в зданиях бывших общежитий. Также понижающий коэффициент распространяется на социальное и служебное жилье, предоставляемое некоторым категориям граждан.

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Теги: Минск
 
 
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Это коэффициенты зависят от того, в какой зоне столицы расположено арендное жилье, от них будет зависеть размер арендной платы.
 
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