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Коэффициенты оплаты арендного жилья установили в Минске
12.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Коэффициенты, применяемые при определении размера платы за пользование арендным жильем, установили в Минске, соответствующее решение Мингорисполкома №3489 от 30 октября опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Сергей Пушкин
Разные коэффициенты установлены для разных экономико-планировочных зон столицы. Их размер зависит от степени благоустройства и местонахождения арендного жилья.
Мингорисполком выделил пять зон, в которых разнятся коэффициенты. Так, в первой зоне коэффициент будет максимальным - 1,5, в пятой - минимальным в размере 0,5.
Данное решение Мингорисполкома вступает в силу с момента его официального опубликования.
Ранее сообщалось, что
Кроме того, арендная плата будет снижена в квартирах, ставших арендными в зданиях бывших общежитий. Также понижающий коэффициент распространяется на социальное и служебное жилье, предоставляемое некоторым категориям граждан.
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Это коэффициенты зависят от того, в какой зоне столицы расположено арендное жилье, от них будет зависеть размер арендной платы.
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