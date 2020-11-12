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В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб

12.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На продажу выставили один из самых известных столичных караоке-клубов Jelsomino (Джельсомино). Заведение работает по адресу ул. Немига, 5 с 2014 года.

В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб

В объявлении указано, что продается право аренды. За готовый бизнес в цокольном помещении просят 600.000 рублей (около 235 тысяч долларов). Площадь объекта — 515 м², автор объявления указал, что бизнес продается «срочно». Продажа осуществляется вместе с фирмой.

Jelsomino — одно из самых известных караоке Минска. В рекламном сообщении представители заведения презентовали проект так: «Караоке-ресторан премиум-класса, где проводятся лучшие вечеринки города Минска. Модный, глянцевый, праздничный – клуб «Jelsomino», входящий в сеть ресторанов ШОКОЛАДНОЙ КАРТЫ, является местом для зажигательных вечеринок среди самых стильных и интересных людей города. «Jelsomino» – не просто караоке-клуб, это место, поражающее своей роскошью, чистотой звучания, превосходным обслуживанием, изысканной кухней и мастерством арт-группы!»

В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб
В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб
В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб
В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб

 
Теги: Минск
 
 
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На продажу выставили один из самых известных столичных караоке-клубов Jelsomino (Джельсомино). Заведение работает по адресу ул. Немига, 5 с 2014 года.
 
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