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В центре Минска срочно продают известный караоке-клуб
12.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На продажу выставили один из самых известных столичных караоке-клубов Jelsomino (Джельсомино). Заведение работает по адресу ул. Немига, 5 с 2014 года.
В объявлении указано, что
Jelsomino — одно из самых известных караоке Минска. В рекламном сообщении представители заведения
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На продажу выставили один из самых известных столичных караоке-клубов Jelsomino (Джельсомино). Заведение работает по адресу ул. Немига, 5 с 2014 года.
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