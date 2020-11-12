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Лукашенко объяснил, что надо сделать осенью, чтобы не "кувыркаться весной"

12.11.2020 11:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Уборочную компания необходимо завершить в ближайшие дни, об этом заявил президент Александр Лукашенко в четверг во ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко и заместителем премьер-министра Александром Cубботиным.

© Sputnik / Валерия Берекчиян
Лукашенко объяснил, как сделать так, чтобы не прыгали цены на овощи

Александр Лукашенко подчеркнул, что после завершения компании необходимо вовремя перепахать поля и поднять зябь, чтобы не "кувыркаться весной".

"Как мы и договаривались, к 15 ноября все работы по уборке урожая надо закончить. Если останутся какие-то хвосты по кукурузному зерну или сахарной свекле, то желательно 15-го завершить уборку этих культур", - сказал Александр Лукашенко.

Селу всегда непросто

Белорусский лидер поинтересовался итогами работы аграрного сектора за текущий год и финансовыми показателями сельскохозяйственных предприятий.

"Селу всегда было непросто, и за рубежом оказывается серьезная поддержка сельхозпредприятиям, фермерам. Мы также, насколько можем, поддерживаем сельское хозяйство. Но как у нас обстоят дела с финансами? Те кредиты, которые брало село, надо возвращать. Тем более что такая возможность сегодня есть – рассчитаться с банками, бюджетом по долгам", - заявил он.

За 9 месяцев текущего года темп роста валовой продукции сельского хозяйства по стране составил почти 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 107,8%. Хозяйства за январь-сентябрь произвели 5,7 млн тонн молока, 477 тысяч тонн мяса КРС, свиней – 343 тысяч тонн, птицы - 537 тысяч тонн, зерна - 8,2 млн тонн.

Это позволило улучшить финансовые показатели сельхозорганизаций. За январь – август получено 9,6 млрд рублей выручки от реализации продукции – почти на 16% выше, чем в прошлом году. Прибыль превысила 560 млн рублей. Вырос экспорт сельхозпродукции: за 9 месяцев за рубеж продано продуктов питания на 4,2 млрд долларов.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня президент Беларуси с докладом принимает министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и вице-премьера Александра Cубботина.
 
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