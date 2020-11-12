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У представителя Тихановской по делам молодежи и студентов обыск

12.11.2020 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У члена Координационного совета, представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Аланы Гебремариам дома в Минске проходит обыск, сообщила пресс-служба Координационного совета.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Есть информация, что сейчас проходит обыск дома. Пока это все подробности, — сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

В рамках какого дела проводится обыск, в Координационном совете не знают.

Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета, экс-кандидат в депутаты седьмого созыва. В начале октября Тихановская назначила ее представителем по делам молодежи и студентов.

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, было возбуждено уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса.

Обвиняемыми по делу проходят члены президиума Координационного совета Максим Знак, Мария Колесникова. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в рамках этого же дела объявлена в международный розыск.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках какого дела проводится обыск у Аланы Гебремариам, в Координационном совете не знают.
 
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