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У представителя Тихановской по делам молодежи и студентов обыск
12.11.2020 12:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У члена Координационного совета, представителя Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Аланы Гебремариам дома в Минске проходит обыск, сообщила пресс-служба Координационного совета.
— Есть информация, что сейчас проходит обыск дома. Пока это все подробности, — сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.
В рамках какого дела проводится обыск, в Координационном совете не знают.
Алана Гебремариам — активистка «Молодежного блока», член основного состава Координационного совета,
Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк,
По факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет, было
Обвиняемыми по делу проходят члены президиума Координационного совета Максим Знак, Мария Колесникова. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в рамках этого же дела объявлена в международный розыск.
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В рамках какого дела проводится обыск у Аланы Гебремариам, в Координационном совете не знают.
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