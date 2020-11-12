Эксперты - о том, почему легко подрывается доверие к рублю и чем это чревато

Источник материала: Tut.by

Кризисные явления 2020 года, вызванные внешними шоками в период распространения пандемии COVID-19 и нестабильностью в общественно-политической сфере во второй половине года, перечеркнули достигнутый ранее прогресс в повышении доверия к национальной валюте. Между тем уровень доверия оказывает влияние на глубину кризиса и эффективность предпринимаемых мер по его преодолению, подчеркивают авторы статьи в новом выпуске «Банковского вестника».



Александра Квиткевич, TUT.BY

На экономическое поведение людей влияют социальные и психологические факторы

Авторы статьи изучили исследования о роли коллективного доверия в обеспечении устойчивости общественного устройства и национальной экономики. Высокий уровень коллективного доверия способствует формированию социального капитала, мобилизации ресурсов, инвестиций и в конечном счете устойчивому экономическому росту. Низкий уровень доверия, наоборот, снижает эффективность мер экономической политики, указывают Алина Синкевич, аспирант кафедры банкинга и финансовых рынков Полесского государственного университета, сотрудники Нацбанка Надежда Годес и Евгения Щерба, и Антон Болточко из Американского университета (AU, США).

Формирование определенного способа монетарного мышления основано преимущественно на рациональном анализе монетарной истории, которая включает в себя развитие и текущее состояние монетарной сферы, в том числе стабильность финансовой системы, частоту и глубину кризисных явлений, пишут авторы статьи. Однако ряд явлений с большой долей вероятности обусловлен нерациональными социально-психологическими факторами.

Например, самый высокий уровень долларизации депозитов в Беларуси (85%) наблюдается по договорам банковских вкладов, заключенным банками с клиентами-женщинами в возрасте от 26 до 55 лет, а самый низкий (60%) — среди вкладчиков-мужчин старше 60 лет. Неоднородная структура банковских вкладов населения свидетельствует о том, что различия в сберегательном поведении предопределены отличиями в некоторых компонентах монетарного мышления и их сочетаний, обусловленных с большой долей вероятности не только социальными, но и психологическими факторами, указывают авторы статьи. Выявление таких факторов и их объяснение имеет практический интерес с точки зрения монетарной политики.

Повторяющиеся кризисы подорвали доверие к госинститутам и национальной валюте

Рациональные и нерациональные факторы, лежащие в основе финансового поведения, формируются под влиянием исторической памяти — особого постоянно развивающегося социально-культурного феномена, содержащего в себе совокупность знаний, мнений, оценок, убеждений и представлений о событиях, явлениях и процессах прошлого. На ее основе в обществе складывается определенный уровень доверия к национальной валюте, основным проявлением которого являются заякоренные инфляционные ожидания и низкая долларизация.

— История становления белорусского рубля в 2000—2015 годах характеризовалась преобладанием двузначной инфляции и несколькими эпизодами резкой девальвации, что привело к снижению доверия и проявилось в долларизации широкой денежной массы и депозитов. Внутренние дисбалансы и внешние экономические шоки обусловили три крупных валютно-финансовых кризиса, ознаменовавшихся обесцениванием белорусского рубля (в 2009 году — на 30% к доллару, в 2011 году — в 2,8 раза, в 2015 году — на 56%), — указывают авторы. — По мнению большинства экспертов, именно этими повторяющимися кризисными периодами и сопровождавшим их снижением внутренней покупательной способности белорусского рубля, обесцениванием сбережений обусловлено снижение доверия к государственным институтам в общем и к национальной валюте в частности.

Устойчивая макроэкономическая политика и меры по переходу к режиму таргетирования инфляции в 2015—2019 годах привели к постепенному снижению уровня долларизации и заложили основу для восстановления утраченного в прошлом доверия к белорусскому рублю. Однако в 2020 году эти усилия были перечеркнуты.

— Обесценение курса белорусского рубля к доллару на 25,2% в марте и на 26,3% в августе по сравнению с началом 2020 года спровоцировало ажиотажный спрос на иностранную валюту и отток рублевых вкладов из банковской системы. Национальная валюта как надежное средство сбережения вновь дискредитировала себя в глазах населения, что привело к росту долларизации широкой денежной массы до 60,6% по состоянию на 01.01.2020, — говорится в статье.

Вера в способность Нацбанка поддерживать ценовую и финансовую стабильность снижает риск кризисов

— Экономисты и психологи доказали взаимосвязь между экономическим поведением и психологическими установками человека. Эксперты указывают, что согласно авторской теории Джорджа Катона, в определенных условиях экономические ожидания субъектов и мнение большинства членов общества могут иметь существенное влияние в целом на экономику. В связи с этим психологические факторы способны стать триггером для изменения поведения и оказать воздействие на макроэкономические процессы, — говорится в статье.

Более того финансовое поведение граждан незамедлительно сказывается на развитии финансовых институтов страны и всей экономической системы в целом. Уверенность общественности в способности Нацбанка поддерживать ценовую и финансовую стабильность снижает временные и денежные затраты экономических агентов, служит одним из ключевых факторов предотвращения валютных и банковских кризисов и минимизации негативного влияния различного рода потрясений на экономику.

Понимание и учет социально-психологического портрета общества имеют важное значение для повышения эффективности мер, направленных на укрепление доверия к национальной валюте, а также позволят определить более четкие стратегии развития финансового сектора как органам власти, так и представителям бизнес-среды.

В заключение эксперты подчеркивают, что разнообразие моделей финансового поведения граждан свидетельствует о необходимости кастомизации подходов центрального банка к реализации мероприятий, направленных на развитие либо преломление конкретного паттерна финансового поведения населения. В рамках предпринимаемых мер по повышению доверия к национальной валюте Республики Беларусь в будущем это потребует от Нацбанка адаптации имеющихся и разработки новых инструментов его повышения с упором на коммуникационную политику.