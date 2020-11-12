ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представительство ЕС о высылке британских дипломатов: Это еще больше изолирует белорусские власти

12.11.2020 13:23 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Высылка двух британских дипломатов — еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей, говорится в заявлении Представительства Европейского союза в Беларуси в связи с высылкой двух британских дипломатов.


Послы и представители посольств стран ЕС в Минске во время акции солидарности 2 октября. Фото: Представительство ЕС в Беларуси

В Представительстве ЕС заявляют, что аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов абсолютно неоправданна и относится к обычной работе, которую иностранный дипломат не только имеет право, но даже обязан выполнять.

— Как дипломаты мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Мы не допустим дальнейшего запугивания своих коллег при выполнении ими обычных дипломатических задач, — заявляют в Представительстве.

Высылке дипломатов предшествовала в прошлом месяце «просьба», чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси. Эти действия, по мнению дипломатов, еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации.

— Последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске совместно с нашими британскими коллегами выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны. Мы также выражали солидарность с литовскими и польскими коллегами, и теперь мы выражаем солидарность с нашими британскими коллегами. Сила нашей солидарности не ограничена. Мы продолжаем отстаивать, защищать и продвигать фундаментальные ценности и свободы в Беларуси, — заявляют в Представительстве ЕС.

Напомним, 9 ноября стало известно, что двое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, объявлены в Беларуси персонами нон грата. По данным правоохранительных органов, на которые ссылается телеканал ОНТ, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси.

Великобритания в ответ на решение официального Минска объявить персонами нон грата британских дипломатов выслала двух белорусских дипломатов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Представительстве ЕС заявляют, что аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов абсолютно неоправданна и относится к обычной работе,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эксперты - о том, почему легко подрывается доверие к рублю и чем это чревато
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

11.11.2020
Mir24.TV Belarus
12.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика