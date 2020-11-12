Представительство ЕС о высылке британских дипломатов: Это еще больше изолирует белорусские власти

Источник материала: Tut.by

Высылка двух британских дипломатов — еще один досадный и неприемлемый шаг белорусских властей, говорится в заявлении Представительства Европейского союза в Беларуси в связи с высылкой двух британских дипломатов.



Послы и представители посольств стран ЕС в Минске во время акции солидарности 2 октября. Фото: Представительство ЕС в Беларуси

В Представительстве ЕС заявляют, что аргументация белорусских властей для объяснения высылки дипломатов абсолютно неоправданна и относится к обычной работе, которую иностранный дипломат не только имеет право, но даже обязан выполнять.

— Как дипломаты мы должны иметь возможность выполнять свою работу. Мы не допустим дальнейшего запугивания своих коллег при выполнении ими обычных дипломатических задач, — заявляют в Представительстве.

Высылке дипломатов предшествовала в прошлом месяце «просьба», чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и резко ограничили свое дипломатическое присутствие в Беларуси. Эти действия, по мнению дипломатов, еще больше изолируют белорусские власти и не способствуют сохранению открытых каналов коммуникации.

— Последние несколько месяцев главы миссий ЕС в Минске совместно с нашими британскими коллегами выражают солидарность с народом Беларуси, который требует соблюдения фундаментальных демократических прав посредством проведения свободных и справедливых выборов в поворотный момент в истории страны. Мы также выражали солидарность с литовскими и польскими коллегами, и теперь мы выражаем солидарность с нашими британскими коллегами. Сила нашей солидарности не ограничена. Мы продолжаем отстаивать, защищать и продвигать фундаментальные ценности и свободы в Беларуси, — заявляют в Представительстве ЕС.

Напомним, 9 ноября стало известно, что двое британских дипломатов, военный атташе Великобритании Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель посла Великобритании Лиса Тамвуд, объявлены в Беларуси персонами нон грата. По данным правоохранительных органов, на которые ссылается телеканал ОНТ, дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси.

Великобритания в ответ на решение официального Минска объявить персонами нон грата британских дипломатов выслала двух белорусских дипломатов.