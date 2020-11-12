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Лавров: Россия обеспокоена тем, что волнения в Беларуси еще продолжаются

12.11.2020 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Беларуси после президентских выборов, но с удовлетворением отмечает уменьшение количества участников протестных акций. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Если в целом оценивать ситуацию [в Беларуси], мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Лавров также заявил, что спонсоры белорусских протестов понимают их бессмысленность, но остановиться не могут (цитата по РИА Новости).

По его словам, конституционная реформа в Беларуси активно обсуждается, процесс не прерывался. «Как я понимаю, она [конституционная реформа] активно обсуждается. Я не могу сказать, что в ней наступила какая-то пауза. Есть четкий график, есть содержание, которое объясняется населению. Это и ограничения полномочий президента, и перераспределение части обязанностей главы государств между законодательным органом власти, между правительством, региональными структурами», — сказал Лавров.

Лавров заявил, что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Беларуси на заседании коллегий МИД двух стран в конце ноября в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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«Если в целом оценивать ситуацию [в Беларуси], мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят...
 
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