Лавров: Россия обеспокоена тем, что волнения в Беларуси еще продолжаются

Источник материала: Tut.by

Москва обеспокоена продолжающимися волнениями в Беларуси после президентских выборов, но с удовлетворением отмечает уменьшение количества участников протестных акций. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Если в целом оценивать ситуацию [в Беларуси], мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет. Число участников несанкционированных акций сокращается, как я понимаю», — сказал Лавров (цитата по ТАСС ).

Лавров также заявил, что спонсоры белорусских протестов понимают их бессмысленность, но остановиться не могут (цитата по РИА Новости ).

По его словам, конституционная реформа в Беларуси активно обсуждается, процесс не прерывался. «Как я понимаю, она [конституционная реформа] активно обсуждается. Я не могу сказать, что в ней наступила какая-то пауза. Есть четкий график, есть содержание, которое объясняется населению. Это и ограничения полномочий президента, и перераспределение части обязанностей главы государств между законодательным органом власти, между правительством, региональными структурами», — сказал Лавров.

Лавров заявил, что поднимет вопрос об аккредитации российских журналистов в Беларуси на заседании коллегий МИД двух стран в конце ноября в Минске.