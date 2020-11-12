Люди, погруженные в страдание абсолютно. Почему на передовой оказались уникальные медики

Источник материала: Tut.by

Французский философ Мишель Фуко в своей книге «Рождение клиники» приводит цитату из книги, написанной в конце XVIII века накануне Великой Французской революции, неожиданно актуальную в Беларуси начала XXI века. «Кто же должен разоблачать перед человеческим родом тиранов, как не врачи с их уникальным знанием человека? Они постоянно находятся среди бедных и богатых, среди граждан и среди власть имущих, под соломой и лепниной, созерцая человеческую нищету, не имеющую других причин, нежели тирания и рабство».



Фото: телеграм-канал "Белые халаты"

В Беларуси нет тирании и рабства, во всяком случае, в белорусском законодательстве такие формы общественных отношений не предусмотрены. Но изобличение несправедливости, беззакония, насилия — это тоже борьба с тиранией. А еще это борьба за жизнь, за свою безопасность и безопасность своих близких, за возможность работать, в конце концов.

Медицина — это та сфера, где борьба за человеческую жизнь является профессиональной компетенцией. И если врачи, медсестры, да и весь медицинский персонал вступают в борьбу с болезнями, они руководствуются утвержденными протоколами лечения, опираются на профессиональный опыт, обращаются к лучшим мировым практикам. Все это помогает им побеждать и спасать человеческие жизни. И хотя в борьбе с несправедливостью и беззаконием нет ни утвержденных протоколов, ни собственного опыта, ни подходящих мировых практик, но врачи не могут не противостоять тому, что ломает жизни и калечит здоровье людей, потому что знают их цену и понимают, как важно победить в этой борьбе.

Представитель власти искренне не понимает, что движет «состоявшимися людьми» — врачами, медсестрами — которые выходят в цепочки солидарности или ходят на воскресные акции. Но они делают это именно потому, что состоялись не только как профессионалы, а и как люди.

А вот что движет судьями, отправляющими врачей на сутки? Закон? Нет, по основному закону нашей страны — Конституции — врачи должны быть целиком оправданы. Восстановление справедливости? Тоже нет — карать людей за то, что они мирно стоят на улице, несправедливо. Профессиональные функции? Снова нет — функции судьи в том, чтобы обеспечивать верховенство закона и защиту прав людей. А вот последствий у такого «судебного решения» много — оно обрекает на страдания и, возможно, на смерть десятки взрослых и детей. Состоялись ли такие «судьи» как профессионалы? А как люди?

Сотрудники онкологических диспансеров знают все о страданиях, а работники детских онкологических больниц погружены в страдания абсолютно. Эти люди понимают, что есть неизлечимые болезни и есть неизбежные страдания, которые нельзя предотвратить, а бывает, что нельзя даже облегчить. Видимо, поэтому среди онкологов так много людей, протестующих против необъяснимого насилия, вопиющей несправедливости по отношению к своим коллегам, друзьям, да и просто незнакомым людям.

Если бы кто-то из работников судов, выносивших приговоры по сотрудникам РНПЦ Детской онкологии и гематологии, зашел на территорию Центра, даже не заходя в само здание, посмотрел вокруг, то вопросов о заменимости врачей или медсестер у этого человека, наверное, не возникло бы. Но они там точно не были, поэтому им кажется, что можно не заметить отсутствия операционной медсестры детской онкологической больницы на протяжении 15 суток или попросту подменить ее другой медсестрой. Нельзя! Все сотрудники здесь уникальны, а медсестры не просто работают, а зачастую заменяют родителей больным детям. Можно ли запугать сотрудника детской онкологической больницы и запретить бороться за жизнь? Можете? Попробуйте…

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