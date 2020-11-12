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Армянского друга Лукашенко задержали за участие в митинге в Ереване

12.11.2020 14:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян вчера был задержан по подозрению в организации и проведении митинга в нарушение установленного законом порядка, сообщил его адвокат Ерем Саргсян.


Помимо Царукяна Служба национальный безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, председателя партии «Родина» Артура Ванецяна, бывшего вице-спикера Ара Саакяна, мэра Масиса Давида Амбарцумяна и других активистов, сообщает News.am.

«Задерживают всех активных политических деятелей, чтобы лишить вышедших на улицы людей лидеров. Это не политическое преследование, а азербайджано-турецкое политическое преследование, осуществляемое премьер-министром Николом Пашиняном, это трагедия нашего народа», — сказал адвокат задержанных Тигран Атанесян.

Протесты в Армении начались после подписания премьер-министром Николом Пашиняном соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно договору, часть территорий, ранее подконтрольных Армении, должна перейти Азербайджану. Пашинян пояснял, что в случае продолжения боевых действий Армения потеряла бы весь Нагорный Карабах, произошел бы «полный коллапс».

Протестующие в ночь на 10 ноября ворвались в здание парламента республики, избили спикера, сторонника премьера Арарата Мирзояна. Позднее оппозиция объявила о намерении отменить участие Армении в подписанном соглашении.

Гагик Царукян — один из самых состоятельных людей Армении. Бизнесмен поддерживает хорошие отношения с Александром Лукашенко. Последний несколько раз отдыхал в Армении. Щедрое гостеприимство белорусской делегации оказывал как раз Царукян.

В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске — производство по розливу армянского коньяка.

В сентябре 2013 года власти Беларуси наградили Царукяна орденом Дружбы народов.

Летом 2020 года стало известно, что болгарская компания «Мультигруп Трейд», которая аффилирована с Царукяном, приобрела у белорусского государства 89,73% акций компании «Брестское пиво».

Известно также, что армянский бизнесмен подарил Николаю Лукашенко на его будущую свадьбу 400 литров коньяка и белых львят, которые сейчас живут в Минском зоопарке.

 
Теги: Минск
 
 
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Протесты в Армении начались после подписания премьер-министром Николом Пашиняном соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
 
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