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Армянского друга Лукашенко задержали за участие в митинге в Ереване
12.11.2020 14:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян вчера был задержан по подозрению в организации и проведении митинга в нарушение установленного законом порядка,
Помимо Царукяна Служба национальный безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, председателя партии «Родина» Артура Ванецяна, бывшего вице-спикера Ара Саакяна, мэра Масиса Давида Амбарцумяна и других активистов, сообщает
«Задерживают всех активных политических деятелей, чтобы лишить вышедших на улицы людей лидеров. Это не политическое преследование, а азербайджано-турецкое политическое преследование, осуществляемое премьер-министром Николом Пашиняном, это трагедия нашего народа», —
Протесты в Армении начались после подписания премьер-министром Николом Пашиняном
Протестующие в ночь на 10 ноября
Гагик Царукян — один из самых состоятельных людей Армении. Бизнесмен поддерживает хорошие отношения с Александром Лукашенко. Последний несколько раз отдыхал в Армении. Щедрое гостеприимство белорусской делегации
В 2010 году Царукян в Ереване открыл Белорусский торговый дом, а в 2012 году в Минске —
В сентябре 2013 года власти Беларуси наградили Царукяна орденом Дружбы народов.
Летом 2020 года
Известно также, что армянский бизнесмен
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Протесты в Армении начались после подписания премьер-министром Николом Пашиняном соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
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