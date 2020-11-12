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Чтобы лето не кончалось: сроки проведения сельхозярмарок продлили

12.11.2020 15:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя – Sputnik. Сезонные ярмарки, на которых можно купить сельхозпродукцию, пройдут 14 и 15 ноября, об этом рассказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Ярмарки начнут работать в 10:00, покупать продукцию можно до 16:00. Площадки будут работать во всех районах Минска.

© Sputnik / Константин Чалабов
Минчане купили на сельхозярмарках больше трех тонн фруктов и овощей

"Покупатели смогут приобрести по выгодным ценам плодоовощную, мясную, молочную и рыбную продукцию, кулинарные изделия, а также непродовольственные товары: удобрения, изделия мастеров народного творчества, книги", - рассказали в Мингорисполкоме.

Ярмарки могли закончится 1 ноября. Но председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев распорядился не ограничивать продавцов и покупателей этой датой и продлить сроки, учитывая популярность формата. С начала осени на ярмарках продали больше трех тонн фруктов и овощей.

Вот где можно будет купить овощи и фрукты в эти выходные:

- площадка около "Чижовка-Арены";

- площадка возле бассейна "Волат" в микрорайоне Шабаны;

- площадка возле проспекта Рокоссовского, 114;

- площадка на территории возле проспекта Любимова, 17;

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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- площадки у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД и в микрорайоне "Сокол" на ул.Барамзиной, 10а;

- площадка по бульвару Тракторостроителей;

- площадка возле ул. Калиновского, 55;

- площадка в парке Дружбы народов,

- площадки у ТЦ "Максимус"

- площадка у Ледового дворца спорта;

- площадка у кинотеатра "Киев".

Для участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы, людям старше 80 лет на таких ярмарках предлагают бесплатную доставку покупок на дом. Услугой уже воспользовались более 1,5 тысяч человек.

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Теги: Минск
 
 
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Ярмарки могли закончиться еще 1 ноября, но власти столицы решили не ограничивать продавцов и покупателей этой датой.
 
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