Закрыть нельзя объединить. Минлесхоз хотят отдать под крыло концерна «Беллесбумпром»

Источник материала: Tut.by

Правительство прорабатывает вопрос объединения Министерства лесного хозяйства и концерна «Беллесбумпром». Участники рынка считают, что слияние двух ведомств на базе госконцерна преследует краткосрочные цели и может иметь негативные последствия в будущем.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вопрос объединения Минлесхоза и «Беллесбумпрома» поднимался 6 октября 2020 года во Дворце независимости на совещании по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Источник TUT.BY, который знаком с ходом встречи, отметил, что окончательное решение по объединению министерства и концерна не было принято. В итоге было поручено «проработать плюсы и минусы от этой инициативы, и предложить президенту уже обоснованное решение». Дедлайн — начало 2021 года.

В Республиканской лесопромышленной ассоциации (РЛПА) выражают несогласие с подобной инициативой. Есть риск, что слияние ведомств приведет к упадку лесной отрасли, которая превратится в сырьевой придаток переработчика-монополиста и утратит стимул к ведению лесохозяйственных работ, не связанных с производством сырья для предприятий «Беллесбупмрома», говорится в сообщении на сайте БСПН им. Кунявского.

Одновременно тепличные условия для концерна (бесплатная древесина и прочие преференции со стороны государства) исказят условия конкурентной борьбы на рынке продукции деревообработки, не позволят конкурировать на равных многочисленным деревообрабатывающим предприятиям частной формы собственности.

— Идея объединить Минслесхоз и «Беллесбумпром» — это очередная попытка наступить на те же грабли, — считает глава РЛПА Валерий Александрович. — Напомню, в 2009 году Городокский и Бешенковичский лесхозы были присоединены в «Витебскдреву» в качестве филиалов. Эксперимент не увенчался успехом. Спустя несколько лет государство вынуждено было вернуть указанные лесхозы в состав Минлесхоза. Кроме того, в последующем провалились попытки присоединить три лесхоза Брестской области к «Ивацевичидреву», а позже еще 35 лесхозов к предприятиям концерна «Беллесбумпром».

В РЛПА напоминают, что основными задачами лесохозяйственных учреждений являются организация рационального лесопользования, обеспечение воспроизводства, охраны и защиты лесов, развитие инфраструктуры лесного фонда. Присоединение лесного хозяйства к деревообрабатывающим предприятиям концерна, который в этой связке становится главенствующим, приведет к доминированию интересов лесопользования над задачами воспроизведения, охраны и защиты лесов. Возможно, в краткосрочном периоде объединение улучшит финансовое состояние монополиста-переработчика, однако в долгосрочной перспективе нарушение принципов устойчивого лесопользования грозит причинить значительные убытки всей стране.

По мнению РЛПА, альтернативой объединению Минлесхоза с «Беллесбумпромом» могла бы стать передача концерну цехов, находящихся в ведении лесхозов, что освободило бы хозяйства от несвойственных им функций и позволило сосредоточиться на задачах, ради которых они были созданы.

Собеседник TUT.BY в деревообрабатывающей отрасли считает, что слияние должно происходить по другому принципу. «Хоть и есть более радикальные мнения по ликвидации обеих структур, объединении с другими ведомствами, но считаю, что регулятор лесной отрасли нужен. При этом концерн должен войти в состав Минлесхоза. Нужно чтобы исчез конфликт интересов регулятора и собственника», — полагает источник. Он согласен с мнением РЛПА, что инициатива по вхождению Минлесхоза в состав «Беллесбумпрома» преследует исключительно краткосрочные цели по улучшению финансового положения ряда государственных деревообрабатывающих заводов и фабрик.