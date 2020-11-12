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Член Координационного совета освобожден из-под стражи
12.11.2020 18:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-под стражи освобожден представитель штаба Виктора Бабарико и член Координационного совета Виталий Кривко. Об этом
Подробности об условиях освобождения Кривко пресс-служба не сообщает.
Известно, что Кривко
Виталий Кривко и Андрей Ярошевич — совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп».
Здание, в котором находился офис, сдает в аренду «Белтяжмаш». Его главе — Игорю Онищенко — 10 ноября была
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Подробности об условиях освобождения Кривко пресс-служба не сообщает.
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