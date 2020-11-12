Член Координационного совета освобожден из-под стражи

Источник материала: Tut.by

Из-под стражи освобожден представитель штаба Виктора Бабарико и член Координационного совета Виталий Кривко. Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета.



Фото из архива Terra Group

Подробности об условиях освобождения Кривко пресс-служба не сообщает.

Известно, что Кривко задержали в конце августа. Как сообщили тогда в штабе Виктора Бабарико, машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия. Спустя сутки адвокат нашел его на Окрестина. Тогда же стало известно, что ночь Кривко провел в ДФР. Тогда же был задержан и его партнер по бизнесу Андрей Ярошевич. В квартире Кривко, в салоне красоты, которым владеет его жена, а также в машинах задержанных партнеров провели обыски.

Виталий Кривко и Андрей Ярошевич — совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп».

В интервью Kyky.org , которое он дал перед самым задержанием, Кривко рассказывал, что офис компании они «сдали под штаб Виктора Бабарико еще в мае, так как не могли его себе уже позволить». Там же позже располагались объединенный штаб, а затем и Координационный совет.

Здание, в котором находился офис, сдает в аренду «Белтяжмаш». Его главе — Игорю Онищенко — 10 ноября была изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.