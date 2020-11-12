США потребовали от властей Беларуси прекратить насилие и освободить политзаключенных

Источник материала: Tut.by

Официальный Минск должен освободить всех политзаключенных и вступить в диалог с гражданским обществом. Об этом говорится в заявлении Майка Помпео, размещенном на сайте Госдепартамента США.



Фото: United States Department of State

Госсекретарь США отмечает, что сегодня более 100 человек, признанных политзаключенными, арестованы за требование соблюдения своих прав и свобод, за участие в мирных протестах. Эти люди, по его словам, содержатся под стражей в опасных для жизни условиях, подвергаются пыткам.

— Соединенные Штаты поддерживают тех, кто остается в заключении и числится пропавшими без вести, тех, кто был убит, и тех, кто продолжает мирно отстаивать свое право выбирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах. Мы еще раз призываем белорусские власти немедленно прекратить эскалацию насилия против мирных демонстрантов, освободить всех задержанных политических заключенных и других мирных демонстрантов и вступить в конструктивный диалог с Координационным советом и белорусским гражданским обществом, — заявил Помпео.