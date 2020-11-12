Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Российский оружейный концерн "Калашников" подал заявку на регистрацию своего товарного знака для лекарств и продуктов питания, соответствующий документ размещен на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Если заявку одобрят, то "Калашников" сможет производить косметику, медицинское оборудование, лекарства, БАДы и гигиенические средства. Размещенный список, огромный - в нем есть чипсы, якитори, грибы, арахис, варенье, икра, молочные коктейли, рыба, раки, салаты, креветки, моллюски, сало и многое другое.

Стоимость концерна на рынке оценивается приблизительно в миллиард российских рублей. "Калашников" во всем мире известен своим стрелковым оружием. Также там производят беспилотники, высокоточное оружие, гражданские и военные катера.