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Сало, грибы и анчоусы: "Калашников" будет производить продукты питания?

13.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Российский оружейный концерн "Калашников" подал заявку на регистрацию своего товарного знака для лекарств и продуктов питания, соответствующий документ размещен на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

© Sputnik / Алексей Паньшин
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Если заявку одобрят, то "Калашников" сможет производить косметику, медицинское оборудование, лекарства, БАДы и гигиенические средства. Размещенный список, огромный - в нем есть чипсы, якитори, грибы, арахис, варенье, икра, молочные коктейли, рыба, раки, салаты, креветки, моллюски, сало и многое другое.

Стоимость концерна на рынке оценивается приблизительно в миллиард российских рублей. "Калашников" во всем мире известен своим стрелковым оружием. Также там производят беспилотники, высокоточное оружие, гражданские и военные катера.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас концерн выпускает известное во всем мире стрелковое и высокоточное оружие, гражданские и военные катера, беспилотники.
 
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