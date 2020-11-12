|
Сало, грибы и анчоусы: "Калашников" будет производить продукты питания?
13.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 ноя - Sputnik. Российский оружейный концерн "Калашников" подал заявку на регистрацию своего товарного знака для лекарств и продуктов питания, соответствующий документ размещен на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
© Sputnik / Алексей Паньшин
Если заявку одобрят, то "Калашников" сможет производить косметику, медицинское оборудование, лекарства, БАДы и гигиенические средства. Размещенный список, огромный - в нем есть чипсы, якитори, грибы, арахис, варенье, икра, молочные коктейли, рыба, раки, салаты, креветки, моллюски, сало и многое другое.
Стоимость концерна на рынке оценивается приблизительно в миллиард российских рублей. "Калашников" во всем мире известен своим стрелковым оружием. Также там производят беспилотники, высокоточное оружие, гражданские и военные катера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас концерн выпускает известное во всем мире стрелковое и высокоточное оружие, гражданские и военные катера, беспилотники.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)