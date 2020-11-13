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Что нужно знать о шпатлевке стен и потолков? Разбираемся в очередном выпуске проекта RE:МОНТ

13.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Ни капитальный, ни косметический ремонт не обходится без шпатлевания. От того, как будет выполнен этот вид черновых работ во многом зависит качество и аккуратный вид финишного покрытия. Если же хозяевам квартиры хочется, чтобы ремонт обошелся дешевле, а работы были выполнены качественно, можно самому освоить некоторые навыки. Одним из простых видов работы, которую несложно выполнить самостоятельно, является шпатлевание стен и потолка. Об этом мы расскажем в нашем проекте RE:МОНТ.

Что нужно знать о шпатлевке стен и потолков? Разбираемся в очередном выпуске проекта RE:МОНТ

В прошлом выпуске мы столкнулись с проблемой: из-за влажной погоды плохо сохла штукатурка. Это не давало нам приступить к шпатлевке стен и малярным работам. И если влажность пришла в норму к концу отведенного на это периода, то запаса времени на остальные работы не осталось. Успеет ли подрядчик организовать работу, чтобы сдать объект к назначенному сроку? Следите в нашем YouTube-проекте RE:МОНТ.

Что нужно знать о шпатлевке стен и потолков? Разбираемся в очередном выпуске проекта RE:МОНТ

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:00 – что было в прошлом выпуске.

1:14 – проверяем качество выполненных работ.

4:44 – что нужно знать о шпаклевке.

7:19 – обсуждаем смету, и что осталось докупить из мебели.

13:30 – смотрим качество шпаклевки и приступаем к покраске стен.

15:03 – что будет в следующей серии.

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Теги: Минск
 
 
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Ни капитальный, ни косметический ремонт не обходится без шпатлевания. От того, как будет выполнен этот вид черновых работ во многом зависит качество и аккуратный...
 
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