Что нужно знать о шпатлевке стен и потолков? Разбираемся в очередном выпуске проекта RE:МОНТ

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:00 – что было в прошлом выпуске.

1:14 – проверяем качество выполненных работ.

4:44 – что нужно знать о шпаклевке.

7:19 – обсуждаем смету, и что осталось докупить из мебели.

13:30 – смотрим качество шпаклевки и приступаем к покраске стен.

15:03 – что будет в следующей серии.

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