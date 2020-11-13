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Что нужно знать о шпатлевке стен и потолков? Разбираемся в очередном выпуске проекта RE:МОНТ
13.11.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ни капитальный, ни косметический ремонт не обходится без шпатлевания. От того, как будет выполнен этот вид черновых работ во многом зависит качество и аккуратный вид финишного покрытия. Если же хозяевам квартиры хочется, чтобы ремонт обошелся дешевле, а работы были выполнены качественно, можно самому освоить некоторые навыки. Одним из простых видов работы, которую несложно выполнить самостоятельно, является шпатлевание стен и потолка. Об этом мы расскажем в нашем проекте RE:МОНТ.
В прошлом выпуске мы столкнулись с проблемой: из-за влажной погоды плохо сохла штукатурка. Это не давало нам приступить к шпатлевке стен и малярным работам. И если влажность пришла в норму к концу отведенного на это периода, то запаса времени на остальные работы не осталось. Успеет ли подрядчик организовать работу, чтобы сдать объект к назначенному сроку? Следите в нашем YouTube-проекте RE:МОНТ.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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Ни капитальный, ни косметический ремонт не обходится без шпатлевания. От того, как будет выполнен этот вид черновых работ во многом зависит качество и аккуратный...
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