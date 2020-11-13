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Глава строительства БелАЭС: энергоблок запустят на следующей неделе, причина инцидента - качество оборудования

13.11.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент на БелАЭС не представляет опасности и не скажется на графике производимых работ, а наиболее вероятной его причиной является качество установленного иностранного оборудования. При этом первый энергоблок будет запущен уже на следующей неделе. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» рассказал глава структурного подразделения «Росатома» и руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин.


Фото: Василий Семашко, TUT.BY

Вице-президент «Атомстройэкспорта» — структурного подразделения «Росатома», занимающегося зарубежным строительством — руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин рассказал об остановке турбины первого блока электростанции из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

— В воскресенье, 8 ноября, блок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний: реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот.

По его словам, ситуация не является неординарной, радиационный фон на объекте не изменился, а подобные инциденты уже случались на российских атомных электростанциях. Полянин также сообщил, что комиссия из специалистов совместно с проектировщиками и производителями будет проверять проектную схему и само оборудование.

Наиболее вероятной причиной случившегося Полянин назвал качество иностранного оборудования, а также сообщил, что включение в сеть энергоблока состоится в ближайшие дни — в начале следующей недели.

— Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна «Росэнергоатом». Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели.

Виталий Полянин заявил, что инцидент не окажет влияния на график производимых работ. По его словам, планируемый срок передачи белорусской стороне первого энергоблока — первый квартал следующего года.

— Это нормальная наладочная процедура, когда во время первых включений приходится несколько раз останавливаться и делать необходимые доработки. Одна неделя никоим образом не скажется на общем графике. Мы уверены, что в первом квартале 2021 года блок передадим белорусским коллегам.

Напомним, 9 ноября появилась информация о том, что на первом энергоблоке БелАЭС была остановлена турбина из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Минэнерго в понедельник сообщило, что на АЭС продолжается этап энергетического пуска, который предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении. Необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования была выявлена в ходе запланированных испытаний.

 
 
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Вице-президент структурного подразделения «Росатома», которое занимается зарубежным строительством, заявил, что инцидент на БелАЭС не представляет опасности, а...
 
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