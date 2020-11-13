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Боль и скорбь. Что происходит в стране 13 ноября

13.11.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечер памяти погибшего в собственном дворе Романа Бондаренко на «Площади перемен» затянулся до поздней ночи: больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова. Акции солидарности продолжились с утра. В пятницу также ожидается пресс-конференция Александра Лукашенко. 

 
 
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Вечер памяти погибшего в собственном дворе Романа Бондаренко на «Площади перемен» затянулся до поздней ночи: больше пяти часов люди ехали со всего города во двор...
 
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