Боль и скорбь. Что происходит в стране 13 ноября

Источник материала: Tut.by

Вечер памяти погибшего в собственном дворе Романа Бондаренко на «Площади перемен» затянулся до поздней ночи : больше пяти часов люди ехали со всего города во двор на Червякова. Акции солидарности продолжились с утра. В пятницу также ожидается пресс-конференция Александра Лукашенко.