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Боль и скорбь. Что происходит в стране 13 ноября
13.11.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечер памяти погибшего в собственном дворе Романа Бондаренко на «Площади перемен»
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Вечер памяти погибшего в собственном дворе Романа Бондаренко на «Площади перемен» затянулся до поздней ночи: больше пяти часов люди ехали со всего города во двор...
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